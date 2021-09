Long An: Người tiêm 2 mũi vaccine được qua chốt kiểm soát

Các địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 Theo văn bản của UBND tỉnh Long An vừa ban hành, một số địa phương dưới đây tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16 đến hết 20-9. Cụ thể, TP Tân An; huyện Đức Hòa gồm các xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông, Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Hựu Thạnh, Hòa Khánh Đông, Hòa Khánh Tây, Hòa Khánh Nam, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng, thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa. Huyện Bến Lức gồm thị trấn Bến Lức và các xã Mỹ Yên, Tân Bửu, Thanh Phú, Long Hiệp, Phước Lợi, An Thạnh, Lương Hòa, Lương Bình, Tân Hòa, Thạnh Đức, Nhựt Chánh. Huyện Cần Giuộc gồm xã Long Hậu (ấp 1, 3), xã Phước Lý (ấp Vĩnh Phước, Phước Lý), xã Long Thượng (ấp Long Thới, Tân Điền), thị trấn Cần Giuộc (với bảy khu phố là Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Hà, Trị Yên). Huyện Cần Đước: Thị trấn Cần Đước. Huyện Thủ Thừa gồm thị trấn Thủ Thừa và các xã Nhị Thành, Bình Thạnh, Mỹ An, Mỹ Lạc (ấp Mỹ Hòa). Đối với các xã, thị trấn còn lại của huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Thủ Thừa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại công văn 8812 và 8603 nhưng có sự điều chỉnh một số nội dung.