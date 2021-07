Công an Long An vào cuộc vụ phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 nghi giả

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 09:48 AM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An xác nhận đã nắm được thông tin “phiếu xét nghiệm” âm tính với SARS-CoV-2 nghi giả và đang tiến hành các bước điều tra, xác minh.

Sáng 10-7, ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - cho biết, đã chỉ đạo thanh tra sở kiểm tra thông tin "không đi test vẫn có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2". Trên "phiếu xét nghiệm" ghi rõ nơi cấp giấy là "Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh", ngày cấp 7-7.

Phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nghi giả

"Thông tin trên phiếu ghi như vậy nhưng thanh tra sở đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh tính xác thực của "phiếu xét nghiệm" này có phải do "Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh" cấp hay không" - ông Phúc nói.

Liên quan vụ việc, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận công an tỉnh đã nắm được thông tin này và đang điều tra, xác minh.

Trước đó, một công nhân tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết dù không hề được lấy mẫu để xét nghiệm nhưng vào ngày 7-7, người này được tổ trưởng tại công ty phát cho một tờ phiếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2qua test nhanh. Trên phiếu ghi thời gian lấy mẫu và trả kết quả âm tính đều vào ngày 7-7, do Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh thực hiện.

