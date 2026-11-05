Phó Tổng thống Mỹ nêu lý do đảng Cộng hòa thất cử, ông Trump lên tiếng

“Lý do chúng tôi thất bại chính là cuộc chiến đó. Bản thân Tổng thống (Donald Trump) cũng đã thừa nhận điều này vào tối qua (3/11)”, Phó Tổng thống Vance, người được cho là đang cân nhắc tranh cử chức tổng thống vào năm 2028, viết trong một bài đăng dài trên mạng xã hội X vào sáng 4/11 theo giờ địa phương.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

Đáng chú ý, ông Vance đã thể hiện quan điểm tách biệt với Tổng thống Trump và chương trình nghị sự của ông.

“Nếu ai đó muốn lập luận rằng cuộc xung đột này là xứng đáng, rằng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong 6 năm tới là một cái giá chấp nhận được, thì cứ việc đưa ra lý lẽ đó. Hãy khẳng định đó là cái giá xứng đáng phải trả. Dù đồng tình hay phản đối, ít nhất thì cách lập luận đó cũng thể hiện sự trung thực. Nhưng ai cũng biết tại sao chúng tôi thất bại. Và bất kỳ cuộc thảo luận trung thực nào về hướng đi tiếp theo cũng phải bắt đầu từ điểm này”, “phó tướng” của ông Trump bày tỏ.

Theo đài CNN, Phó Tổng thống Mỹ lưu ý các cử tri thuộc liên minh ủng hộ ông Trump vẫn đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 3/11, chỉ là họ không chọn ứng cử viên của đảng Cộng hòa.

“Chắc chắn có những nơi chúng tôi có thể cải thiện tỷ lệ cử tri đi bầu. Nhưng vấn đề cốt lõi không nằm ở tỷ lệ cử tri đi bầu. Vấn đề chính là nhiều người từng bỏ phiếu cho liên danh Trump/Vance vào năm 2024 lại quay sang bỏ phiếu cho đảng Dân chủ vào năm 2026,” ông Vance giải thích.

“Sẽ có rất nhiều cuộc tranh cãi và bất đồng nội bộ về những gì đã xảy ra và nguyên nhân tại sao. Một chuyên gia thăm dò ý kiến ​​mà tôi rất tôn trọng đã nói với tôi rằng thông điệp về kinh tế của chúng tôi chưa đủ sắc bén trong giai đoạn nước rút. Tôi tin điều đó là đúng. Nhưng lý do thực sự khiến chúng ta thất bại thì ai cũng thấy rõ”, ông Vance nói thêm.

Trích dẫn lời một chuyên gia thăm dò ý kiến ​​khác, Phó Tổng thống Mỹ đã chỉ ra 4 yếu tố có thể giúp thu hút các cử tri từng ủng hộ ông Trump quay trở lại, bao gồm chấm dứt cuộc xung đột với Iran, giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt đắt đỏ, thực hiện chính sách “Nước Mỹ trên hết” cũng như thay đổi mối quan hệ giữa Mỹ và Israel.

Ông Vance cũng thừa nhận bản thân đã có linh cảm không tốt về kết quả tối 3/11. “Tôi đã cảm thấy lo ngại trước khi bước vào ngày 3/11, nhưng ngay cả tôi cũng bị sốc trước kết quả này”, ông Vance bộc bạch.

Về phần mình, Tổng thống Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ cuộc chiến do chính ông đã khởi xướng. “Tôi nghĩ một phần lý do nằm ở vấn đề Iran, nhưng đồng thời, mọi người cũng hiểu được tầm quan trọng của những gì tôi đã thực hiện đối với Iran”, ông Trump chia sẻ với kênh Fox News trong một cuộc điện đàm tối 4/11.