Liên quan DJ Ngân 98, 3 người bị bắt

Ngày 30/9, Đặng Thiên Hương, 34 tuổi; Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt để điều tra các sai phạm liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân, tức DJ Ngân 98, thực hiện.

Hương là chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, được xác định là nguồn cung thực phẩm giảm cân cho Ngân 98.

Nhà chức trách xác định, từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Hương sản xuất hơn 100.000 sản phẩm giảm cân chứa Sibutramine và Phenolphthalein cho Ngân 98, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, Hương còn sản xuất, buôn bán các sản phẩm này cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Hồi tháng 10/2023, Công an TP HCM bắt tạm giam DJ Ngân 98 về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo cơ quan điều tra, Ngân thành lập, điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, dù các pháp nhân này do mẹ ruột và người khác đứng tên. Mọi hoạt động kinh doanh, tài chính được xác định do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội gia công các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000. Bên cạnh những sản phẩm được cấp phép, cô bị cáo buộc sử dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ "viên rau củ Collagen" không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố. Sản phẩm này được đóng gói, dán nhãn cùng thương hiệu và bán kèm như một liệu trình giảm cân, giá 870.000-1,1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản của người thân, nhân viên trước khi tập trung về tài khoản Ngân. Dữ liệu giao hàng thể hiện doanh thu giai đoạn 2023-2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Kết quả giám định xác định một số sản phẩm là hàng giả; mẫu "viên Collagen" chứa sibutramin và phenolphthalein, các chất có thể gây hại sức khỏe. Ngân khai không biết sản phẩm vi phạm, cho rằng đã tin tưởng hồ sơ do đơn vị sản xuất cung cấp.

Khám căn penthouse của Ngân, cảnh sát thu 80 sổ đỏ, hơn 8.000 USD, 4 sổ tiết kiệm, tạm giữ hai ôtô và nhiều vật chứng.

Quá trình mở rộng vụ án phát sinh thêm nhánh "chạy án". Cơ quan điều tra xác định sau khi hoạt động kinh doanh bị kiểm tra, phát hiện sai phạm vào tháng 7/2024, Ngân và chồng là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường nhằm tìm người giúp không bị xử lý.

Quang sau đó bị bắt về hành vi Đưa hối lộ, Ngân bị khởi tố bổ sung cùng hành vi; Cường bị điều tra về Môi giới hối lộ.

"Viên Collagen" bị cho có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân chứa chất cấm của Ngân 98 và Hương. Cảnh sát đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng mua bán thực phẩm giảm cân với Ngân 98 hoặc Hương đến cơ quan điều tra trình báo để được xem xét theo quy định.

Theo công an, Sibutramine đã bị cấm sử dụng do có nguy cơ gây tai biến tim mạch, đột quỵ; Phenolphthalein có nguy cơ gây ung thư. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua, sử dụng thực phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, đặc biệt các gói, viên "tặng kèm" không có nhãn mác, không được công bố.