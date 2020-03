Lật thuyền trên hồ thủy điện, 3 người tử vong

Thứ Hai, ngày 30/03/2020 08:56 AM (GMT+7)

3 thanh niên rủ nhau chèo thuyền ra lòng hồ thủy điện. Không may thuyền bị lật khiến 3 người tử vong.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn triển khai tìm kiếm các nạn nhân

Ngày 30/3, lãnh đạo UBND xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền tại hồ thuỷ điện An Khê – Ka Nak khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29/3 anh Mai Văn Tin (21 tuổi), Trần Cao Cường (25 tuổi) và Đặng Phú Lộc (30 tuổi, cùng trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) chèo thuyền ra lòng hồ chứa nước thuỷ điện An Khê – Ka Nak (thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê).

Khi ra xa bờ, không may thuyền bị lật khiến cả 3 rơi xuống nước, mất tích.

Ngay sau đó người dân đã trình báo lên lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cứu hộ.

Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, thi thể 3 nạn nhân được tìm thấy, đưa lên bờ.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/lat-thuyen-tren-ho-thuy-dien-3-nguoi-tu-vong-1073665.htmlNguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/lat-thuyen-tren-ho-thuy-dien-3-nguoi-tu-vong-1073665.html