Ký ức kinh hoàng: Đục tường, 50 người bám trên nóc nhà 3 ngày trong lũ lịch sử

Đục tường cứu cả nhà

Hôm nay, ánh nắng đã le lói trở lại trên thôn Đông 2, xã Diên Điền. Không khí u buồn vẫn bao trùm khắp làng quê sau trận lũ lịch sử mà người dân nơi đây nói rằng “cả đời chưa từng chứng kiến”. Cảnh xác xơ, tiêu điều hiện rõ trên từng con đường, ngõ xóm.

Xã Diên Điền tan hoang sau trận lũ lịch sử.

Dọc các tuyến đường liên xã, hàng tấn quần áo, chăn mền, bàn ghế và đồ dùng hư hỏng bị vứt chất đống hai bên đường. Những gương mặt phờ phạc, ánh mắt mệt mỏi hiện lên khắp nơi, trong khi những đứa trẻ ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cơn lũ dữ không chỉ cuốn trôi tài sản mà còn cuốn theo bao dự định, ước mơ của người dân vùng rốn lũ.

Từ xa, tiếng kèn đám tang vang lên từ căn nhà ông Lương Quang Bắc, thôn Đông 2 – nơi người mẹ 93 tuổi của ông vừa qua đời do ảnh hưởng của mưa lũ. Quấn vành khăn tang, ông Bắc đau xót kể lại đêm kinh hoàng khi nước lũ tràn về.

Ông cho biết, trưa và chiều 21/11, khi loa phát cảnh báo lũ, ông vội kê cao đồ đạc vì nhiều năm sống tại đây cho ông biết nước lũ lớn lắm cũng chỉ ngập quá mắt cá chân. Thế nhưng, đến chiều tối nước tiếp tục đổ về, ông lại đôn các vật dụng cao theo nhưng nước không ngừng tăng, cuối cùng bị "vỡ trận" khi mực nước đã lên tới cổ.

Ông Lương Quang Bắc chỉ chỗ đục tường để cả nhà thoát thân.

Biết rằng nếu không thoát ra kịp sẽ chết cả nhà, ông Bắc vội kêu người con trai lặn xuống đi tìm búa để đập tường nhưng không thấy, may mắn con ông vớ được cái dùi sắt trồi lên mặt nước, cả nhà thay nhau dốc sức đục tường, rồi leo lên mái nhà trú ẩn giữa dòng nước cuồn cuộn.

Sát bên là căn nhà anh trai ông Bắc đang sinh sống cùng mẹ già. Do tuổi cao sức yếu và bị ngấm nước, bị cảm lạnh nặng nên mẹ ông đã mất 2 ngày sau đó. Lũ quá khủng khiếp, lúc đó tôi nghĩ cả nhà sẽ chết cả rồi, giờ tan hoang nhưng cũng phải ráng gượng dậy để sống tiếp chứ giờ biết làm sao hả chú,” ông Bắc nghẹn ngào nói.

50 người bám trụ trên nóc nhà suốt 3 ngày

Tại thôn Đông 3, gia đình anh Trần Đình Trọng đang tất bật dọn dẹp sau lũ. Nhớ lại đêm 21/11, anh vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước lũ dâng cao không ngừng, chạm tới cổ, buộc anh phải hô hoán mọi người leo lên mái nhà kiên cố nhất trong xóm để trú ẩn. Những người khỏe mạnh lần lượt đưa người già, trẻ nhỏ lên trước, những người còn lại bơi và trèo theo sau.

Gia đình anh Trần Đình Trọng đang dọn dẹp lại nhà cửa.

Chỉ trong chốc lát, cả khu dân cư đã biến thành biển nước mênh mông. Gần 50 người cùng nhau co ro trên một mái nhà giữa màn đêm lạnh buốt, mưa tầm tã không dứt. Họ chỉ có một chiếc bếp ga mini và vài thùng mì tôm, hứng nước mưa để cầm cự qua cơn đói khát. “Trong đêm tối mịt, gió lạnh buốt, mọi người phải quây sát vào nhau để giữ hơi ấm. Không ai biết mình có thể sống sót qua đêm hay không”, anh Trọng kể.

Ngày thứ hai, rồi thứ ba, nước vẫn chưa rút, lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận vì dòng chảy quá xiết. Chỉ đến ngày thứ tư, khi nước bắt đầu rút, 50 con người kiệt sức mới được đưa đến nơi an toàn. “Ba tôi 86 tuổi mà nói rằng cả đời chưa từng thấy trận lũ nào kinh hoàng như vậy. Của cải có thể mất, nhưng giữ được mạng sống là may mắn lắm rồi”, anh Trọng trầm giọng.

Nhiều đoàn cứu trợ đến với người dân xã Diên Điền.

Diên Điền là địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua tại tỉnh Khánh Hòa. Những ngày này, nhiều lực lượng quân đội, công an, y bác sĩ, đoàn viên, thanh niên… đã về đây hỗ trợ nhân dân thuốc men, lương thực, dọn dẹp nhà cửa, trường học để học sinh có thể tới trường. Các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng đã đến nơi đây để cùng hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.