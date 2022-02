Xe bán tải bị vò nát dưới gầm "siêu tải", 1 người tử vong, 2 người cấp cứu

Thứ Hai, ngày 21/02/2022 11:15 AM (GMT+7) Chia sẻ

Một vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng mới xảy ra tại khai trường thuộc Công ty Cổ phần Than Cao Sơn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Sáng ngày 21/2, một lãnh đạo phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho PV Báo Giao thông biết, cơ quan chức năng địa phương đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ TNGT khiến 3 người thương vong xảy ra lúc 19h15 ngày 20/2, tại khai trường Công ty CP than Cao Sơn trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Hiện trường vụ TNGT

Theo đó, vào thời gian trên tại đường giao thông mỏ khai trường Công ty CP Than Cao Sơn xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô vận tải số HD 942 (xe tải hạng nặng chuyên dùng chở than có chiều dài 11m, rộng 6m, cao gần 5,2 m, trong đó riêng bánh xe đã có chiều dài hơn 2 m, chiếc xe có tải trọng 130-136 tấn) của Công ty CP than Cao Sơn và ô tô bán tải Ford BKS:14C-332.78 thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và DV vận tải Trung Nghĩa có địa chỉ tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.

Được biết tại thời điểm xảy ra tai nạn trên ô tô Ford bán tải 14C - 332.78 có 3 người gồm: ông Đ. V. K (SN 1978, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình), ông Nguyễn Đình Tường (trú tại Thái Bình ) và ông Nguyễn Tiến Tùng (trú tại Cẩm Phả).

Cú va chạm mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe bán tải bị vò nát, làm ông K. tử vong tại chỗ, 2 người còn lại trên xe bán tải bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe bán tải bị xe siêu tải cán bẹp

Theo một số công nhân tại khai trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, thì trời mưa to, chiếc xe ô tô bán tải đi vào điểm mù của xe HD 942 dẫn đến tai nạn thương tâm.

Sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng TP Cẩm Phả đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Nguồn: https://www.atgt.vn/va-cham-voi-sieu-xe-tai-1-nguoi-tu-vong-2-nguoi-khac-cap-cuu-trong-dem-d5430...Nguồn: https://www.atgt.vn/va-cham-voi-sieu-xe-tai-1-nguoi-tu-vong-2-nguoi-khac-cap-cuu-trong-dem-d543097.html