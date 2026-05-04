Không khí lạnh khiến miền Bắc giảm nhiệt mạnh, có nơi dưới 19 độ

Không khí lạnh ảnh hưởng đến nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (4/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến ở Đông Bắc Bộ 19-22 độ, vùng núi cao dưới 19 độ; khu vực Bắc Trung Bộ 23-25 độ.

Dự báo ngày và đêm 4/5, bộ phận khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Miền Bắc giảm nhiệt mạnh do không khí lạnh.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Khu vực Hà Nội sáng 4/5 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20-22 độ.

Trên biển, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động. Vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Sáng 4/5, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Ngày 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 4/5:

TP. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 27-29 độ. Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi dưới 28 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ; cao nhất 26-29 độ. Nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 27-30 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 33-35 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.