Không khí lạnh hiếm gặp tràn về, miền Bắc chuyển mưa lạnh từ mai (15/5)

Thứ Bảy, ngày 14/05/2022 22:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Một đợt không khí lạnh đang tràn về sẽ khiến thời tiết miền Bắc chuyển mưa, trời lạnh, thấp nhất có nơi 17 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/5), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Miền Bắc chuyển mưa lạnh do ảnh hưởng của không khí lạnh. Ảnh minh họa

Dự báo, khoảng sáng mai (15/5), không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ chiều và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định, đây là một trong những đợt không khí lạnh hiếm gặp trong tháng 5. Trong khoảng 40 năm qua, tính từ năm 1981, theo số liệu quan trắc lịch sử của trạm Láng (Hà Nội) vào ngày 4/5/1981 nhiệt trung bình ngày ghi nhận 19.6 độ C và ngày 5/5/1994 là 19.8 độ C.

Từ đêm nay (14/5) đến hết ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ chiều 15/5 đến ngày 16/5, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C, vùng núi có nơi từ 17-19 độ C.

Từ ngày 15/5, trên đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày 15/5, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-3m. Từ ngày 16/5, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2-4m.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay (14/5) đến hết ngày 15/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày 15/5 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

