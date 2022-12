Không khí lạnh gia tăng cường độ, Biển Đông khả năng hứng bão trong tháng 12

Không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất trong tháng 12/2022. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 11/2022 đã xuất hiện 1 cơn bão (bão số 7 Nalgae) trên khu vực Biển Đông nhưng không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, trong đó ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nhiệt độ cao hơn từ 1,5-2,5 độ C so với TBNN.

Cũng trong tháng 11/2022 đã xảy ra 3 đợt không khí lanh (KKL) vào ngày 1, ngày 23 và 30/11. Đáng chú ý là đợt KKL cường độ mạnh tối 30/11, sáng ngày 1/12 ảnh hưởng thời tiết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao trời rét hại dưới 3 độ C.

Nhận định về thời tiết tháng 12/2022, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay, đây là tháng chính đông do đó, không khí lạnh gia tăng cường độ và tần suất tại khu vực Bắc Bộ. Ở miền Bắc sẽ có nhiều ngày rét, trong đó rét đậm có khả năng tập trung trong thời gian ngắn vào thời kỳ đầu và cuối tháng 12.

Trong tháng 12/2022 vẫn còn khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão) trên khu vực Biển Đông.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định khoảng đầu tháng 12 có khả năng xuất hiện một xoáy thuận nhiệt đới ảnh hưởng đến Nam Bộ. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của không khí lạnh cường độ mạnh đã khiến xoáy thuận nhiệt đới này không hình thành, do đó, Nam Bộ “né” được một hình thái thời tiết nguy hiểm.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 12 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn từ 20-50mm. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn từ 40-80mm. Đặc biệt, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 70-150mm, có nơi cao hơn 200mm so với trung bình nhiều năm.

Xu thế nhiệt độ trong tháng 12 trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

