Miền Bắc hứng không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp nhất bao nhiêu độ C?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (23/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 1.500m nên ở phía Đông Bắc Bộ từ ngày 23/11 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng khu vực Nam đồng bằng từ đêm 23/11 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 23/11 đến ngày 25/11, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi đêm và sáng trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ từ 19-21 độ C.

Do đợt không khí lạnh này yếu và lệch đông nên mưa chỉ tập trung ở phía Đông Bắc Bộ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ ngày vẫn có khoảng nắng, mưa xuất hiện rải rác diện không đều. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có trời rét với nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 18 độ C.

Trong khi đó, tại miền Trung, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình hôm nay vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 24/11 mưa giảm dần. Các khu vực khác có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trên biển, từ chiều và đêm nay (23/11), ở Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m; biển động.

Hà Nội từ nay đến 24/11, trời âm u, nhiều mây, mưa có thể đến bất chợt nhưng lượng không nhiều. Sáng sớm và đêm trời lạnh, ngày se lạnh. Nhiệt độ dao động từ 23-26 độ C. Từ ngày 25/11, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

