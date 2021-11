Khởi tố vụ án liên quan quán karaoke hoạt động “chui” làm lây lan dịch ở Bắc Giang

Cơ quan công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan quán karaoke có hàng chục ca F0 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định khởi tố hình sự vụ án “Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người” xảy ra tại quán karaoke Cafe Phố ở thôn Mia, xã An Hà.

Trước đó, ngày 4/11, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10/2021 tại quán karaoke Cà phê Phố. Ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã vào cuộc xác minh.

Qua công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các xã An Hà, Đào Mỹ, Hương Lạc đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với với virus SAR-CoV-2 (tính đến ngày 7/11 có 20 ca F0) đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke Cà phê Phố.

Quán karaoke Cafe Phố hoạt động “chui” làm phát sinh hàng chục ca F0. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Quán karaoke Cà phê Phố do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957) đứng tên; con trai ông là Cao Xuân Trung (SN 1988) và con dâu là Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991) cùng ở địa chỉ thôn Mia, xã An Hà khai thác, quản lý.

Mặc dù cơ sở này đã được Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã An Hà tuyên truyền, ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng, chống dịch song vẫn lén lút hoạt động. Hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn với hàng chục trường hợp F0, hàng trăm F1 và nhiều F2 liên quan.

Căn cứ tài liệu xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tính từ ngày 26/10/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận 269 ca F0. Hiện tỉnh có 40 F0 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 206 F0 điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số II. Các bệnh nhân còn lại đang chờ để được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

Về tình hình tiêm vắc xin, toàn tỉnh đã tiêm được 1.400.509 liều, đạt 83,1% tổng số người dân đang cư trú trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong số này có 1.053.272 người tiêm 1 mũi và 347.237 người tiêm 2 mũi.

