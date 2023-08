Khởi tố hàng loạt vụ án tham nhũng ở Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, số vụ án được phát hiện, khởi tố mới nhiều hơn và có tính chất phức tạp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều vụ lộ diện

Cụ thể, cơ quan chức năng các cấp ở tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 15 vụ với 19 bị can, đưa ra xét xử 3 vụ với 5 bị cáo liên quan đến hành vi tham ô, tham nhũng. Số vụ án, số bị can bị điều tra cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 7 vụ, 10 bị can (6 tháng đầu năm 2022 điều tra 8 vụ/9 bị can, xét xử 3 vụ/9 bị cáo).

Các lĩnh vực có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí như quản lý, sử dụng tài chính công; quy hoạch đất đai; cấp phép, đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công; tài chính, ngân sách, thuế, chứng khoán, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn... được quan tâm, theo dõi sát.

Nhiều vụ án được đưa ra ánh sáng, trong đó vụ ông Nguyễn Minh Tùng (Phó Chánh Văn phòng HDNĐ và UBND huyện Khánh Vĩnh phụ trách bộ phận một cửa liên thông) và ông Trần Thiên Sinh (Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh) đã có hành vi nhận số tiền 370 triệu đồng để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Công an huyện Khánh Vĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố những bị can này về tội "Nhận hối lộ".

Hay vụ ông Trịnh Thanh Bình (cán bộ địa chính xã Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa) có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định khi cấp 14.238 m2 đất. Tháng 4-2023, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam ông này về tội danh trên. Ngoài ra, hai vụ được dư luận quan tâm khác là vụ bà Nguyễn Thị Xuân Thy (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, chiếm đoạt tiền ngân sách; vụ cựu phó trưởng văn phòng Báo Văn nghệ Phùng Thế Dũng bị khởi tố tội “Giả mạo trong công tác..

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Trần Thiên Sinh. Ảnh: An Yên

Còn nhiều dấu hỏi

Dù số vụ án khởi tố nhiều nhưng theo hồ sơ phóng viên Báo Người Lao Động thu thập, nhiều vụ án vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết rốt ráo. Đáng chú ý là vụ ông Trịnh Thanh Bình. Dù ông Bình đã bị tạm giam nhưng trách nhiệm của không ít cán bộ vẫn là câu hỏi chưa có đáp số cuối cùng.

Cụ thể, theo kết luận thanh tra của UBND thị xã Ninh Hòa, năm 2017, bà X. được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích hơn 14.200 m2 thuộc phường Ninh Hải. Sau đó, bà X. làm thủ tục tách thành 2 thửa để thực hiện việc chuyển nhượng cho ông Trần Thanh Tuấn với diện tích hơn 7.200 m2. Hợp đồng này được ông Trần Thanh Tùng (Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hải) là cha ông Tuấn chứng thực.

Vụ việc kể trên có 3 vi phạm, gồm vi phạm trong việc xét duyệt, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vi phạm lập và chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; vi phạm tiếp nhận và giải quyết đơn thư phát sinh. Trong đó, ông Trần Thanh Tùng không được phân công nhiệm vụ chứng thực nhưng ông này đã tự ý thực hiện ký chứng thực hợp đồng chuyển nhượng cho con trai và bà X. là có dấu hiệu của tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Việc lạm quyền này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản yêu cầu thị xã Ninh Hòa chấn chỉnh một số tồn tại, hạn chế.

Trao đổi phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tống Trân, Bí thư Thị ủy Ninh Hòa, cho biết cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Bình. Còn câu chuyện lạm quyền, hiện nay CSĐT đang mở rộng điều tra.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trong báo cáo về công tác PCTN cho rằng công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương có chất lượng, hiệu quả chưa cao. Vụ việc được phát hiện thường qua điều tra của lực lượng công an và đơn thư tố cáo.

Bên cạnh đó, công tác PCTN gặp nhiều khó khăn do hành vi tham nhũng, tiêu cực ngày càng đa dạng, tinh vi, phức tạp. Đây là một thách thức lớn cho việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, tiêu cực… Ngoài ra, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa được cơ quan có thẩm quyền giám sát thường xuyên trong quá trình thi hành công vụ nên tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực chưa được ngăn chặn triệt để.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu Công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương kết thúc điều tra vụ án “Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa. Vụ án này đã khởi tố 4 bị can.

Hàng chục tỉ đồng chưa thu hồi Thanh tra tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm và số tiền còn phải thu hồi là hơn 7,2 tỉ đồng. Trong khi đó, báo cáo công tác phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh Khánh Hòa, giá trị tài sản bị thất thoát, tham nhũng đã phát hiện 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 40,8 tỉ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (hơn 31,6 tỉ đồng). Tuy nhiên thu hồi tài sản chỉ đạt 410 triệu đồng.

