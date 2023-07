Còn phải thu hồi hơn 77.000 tỉ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Sáng 20-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp (CTTP) sáu tháng đầu năm 2023 và triển khai CTTP sáu tháng cuối năm 2023 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Điểm cầu chính diễn ra tại TP Hà Nội và điểm cầu thành phần được tổ chức tại phòng họp trực tuyến của UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại TP.HCM, ông Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM chủ trì hội nghị.

Ông Huỳnh Văn Hạnh (giữa), Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM chủ trì hội nghị tại điểm cầu TP.HCM. Ảnh: TRẦN MINH

Bộ Tư pháp cho biết kết quả thi hành án dân sự (THADS) chín tháng đầu năm 2023 như sau:

Về việc: Tổng số phải thi hành là 775.101 việc (tăng 19,62% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, số có điều kiện thi hành là 574.289 việc (tăng 6,04% so với cùng kỳ năm 2022). Đã thi hành xong là 382.058 việc, đạt tỉ lệ 66,53% (tăng 2,18% so với cùng kỳ năm 2022).

Về tiền: Tổng số phải thi hành là trên 374.627 tỉ đồng (tăng 19,08% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, số có điều kiện thi hành là hơn 216.558 tỉ đồng (tăng 22,35% so với cùng kỳ năm 2022); đã thi hành xong trên 70.278 tỉ đồng (tăng 34,72% so với cùng kỳ năm 2022), đạt tỉ lệ 32,45% (tăng 2,98% so với cùng kỳ năm 2022).

Về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, Bộ Tư pháp cho biết:

Tổng số tiền phải thi hành án là hơn 152.000 tỉ đồng, số đã thi hành xong là hơn 75.000 tỉ đồng, còn phải thi hành là hơn 77.000 tỉ đồng (từ ngày 1-10-2022 đến 30-4-2023, các cơ quan THADS đã thi hành xong hơn 18.000 tỉ đồng).

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, kết quả CTTP trong sáu tháng đầu năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, có một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp cũng thẳng thắn thừa nhận, CTTP sáu tháng đầu năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kết quả THADS tại một số địa phương còn thấp; số bản án hành chính đang phải thi hành còn nhiều; còn vi phạm pháp luật trong nghiệp vụ thi hành án.

Ngoài ra, hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại một số nơi còn chưa chặt chẽ, còn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, vi phạm về đạo đức nghề nghiệp...

