Khởi tố 4 cựu lãnh đạo xã ở Ninh Bình gây thất thoát hơn 1,4 tỷ đồng ngân sách

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can gồm: Lê Ngọc Hanh (SN 1977), nguyên Chủ tịch UBND xã La Sơn; Phạm Anh Tuấn (SN 1970), nguyên kế toán; Nguyễn Văn Quang (SN 1974), nguyên thủ quỹ và Trần Thị Thu Thảo (SN 1970), đều trú tại xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố, thi hành lệnh khám xét chỗ ở của các bị can.

Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can Lê Ngọc Hanh, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Văn Quang; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu Thảo. Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách xã để không nộp đầy đủ các khoản tiền thu từ xử lý vi phạm đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu quỹ đất công ích vào ngân sách Nhà nước.

Số tiền này bị để ngoài sổ sách kế toán, sau đó quản lý, sử dụng và chi tiêu trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của các bị can cũng như trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, việc khởi tố vụ án và các bị can thể hiện quyết tâm trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ở cấp cơ sở.