Kho chứa đồ tang lễ bốc cháy trong đêm, lan sang trung tâm tiệc cưới

Chủ Nhật, ngày 07/06/2020 09:51 AM (GMT+7)

Nhà kho đựng đồ kinh doanh dịch vụ mai táng cháy lan sang trung tâm tiệc cưới bên cạnh gây thiệt hại nặng.

Đám cháy lan sang Trung tâm tiệc cưới Tình Oanh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 7/6, tại khu nhà kho của ông Nguyễn Trường Sơn, trú tại tổ 2, khu 5, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã xảy ra cháy.

Trong kho ông Sơn đựng rất nhiều đồ để làm dịch vụ tang lễ. Đám cháy lan rộng và cháy sang Trung tâm tiệc cưới Tình Oanh (ở sát kho của ông Sơn), do ông Lê Văn Tình làm chủ và thuê mặt bằng của gia đình ông Sơn để xây dựng cơ sở làm dịch vụ này đã được 7 năm.

Đám cháy từ kho dịch vụ nhà tang lễ lan sang trung tâm tiệc cưới

Lực lượng chức năng Quảng Ninh nỗ lực dập tắt đám cháy

Nhận thông tin, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hạ Long đã xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Việt Hưng, chủ cơ sở và người dân kịp thời di chuyển trên 10 bình gas của Trung tâm tiệc cưới Tình Oanh ra khu vực an toàn, triển khai đội hình chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang các nhà dân bên cạnh…

Đến 3h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người.

Đồ đạc, chất dễ cháy nhanh chóng được chuyển ra ngoài

Về thiệt hại tài sản, toàn bộ nhà kho và tài sản trong kho của ông Sơn cháy rụi, một phần Trung tâm tiệc cưới Tình Oanh cũng bị cháy.

Đặc biệt, mọi công việc Trung tâm tiệc cưới chuẩn bị cho một tiệc cưới của khách đặt ngày 7/6 đã cháy sạch…

Nhiều tài sản đã bị thiêu rụi

Hiện thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được thống kê và kiểm đếm. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nói trên.

