Khi nào đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm 2021 xảy ra?

Thứ Tư, ngày 17/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021 tại miền Bắc được dự báo đến sớm và nhiệt độ sẽ lạnh hơn năm 2020.

Mùa đông năm 2021 dự báo nhiệt độ sẽ lạnh hơn mùa đông năm 2020. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay cho đến hết năm 2021, trạng thái La Nina (pha lạnh) sẽ tiếp tục duy trì cường độ yếu. Những tháng đầu năm 2022, nhiệt độ mặt nước biển có xu hướng tăng dần nhưng vẫn thấp hơn với trung bình nhiều năm (TBNN).

Do ảnh hưởng của La Nina, mùa đông năm 2021 được đánh giá là đến sớm và lạnh hơn mùa đông năm 2020. Các đợt rét đậm, rét hại tập trung trong giai đoạn từ tháng 12/2021-2/2022.

“Đợt rét đậm đầu tiên có khả năng xảy ra vào khoảng giữa tháng 12/2021. Nền nhiệt độ trung bình trong mùa đông 2021-2022 có khả năng thấp hơn so với mùa đông 2020-2021”, cơ quan khí tượng nhận định.

Dự báo, tháng 12/2021, nhiệt độ tại khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc, Nam Trung Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN; các khu vực khác phổ biến thấp hơn từ 0-0,5 độ C so với TBNN.

Tháng 1/2022 tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0-0,5 độ C; các khu vực khác ở mức xấp xỉ so với TBNN.

Từ tháng 2 đến tháng 4/2022, nhiệt độ phổ biến thấp hơn từ 0-0,5 độ C so với TBNN; riêng một số tỉnh vùng núi thuộc Việt Bắc, Đông Bắc ở ngưỡng xấp xỉ so với TBNN. Tháng 5/2022, các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 0-0,50C so với TBNN cùng thời kỳ.

Cũng do ảnh hưởng của La Nina, từ nay đến hết năm 2021, có khoảng 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam.

Những tháng đầu năm 2022, vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông.

Ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục đề phòng các đợt mưa vừa mưa to diện rộng xảy ra từ nay đến nửa đầu tháng 12/2021.

Mùa mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn, trong thời kỳ những tháng mùa khô nhiều khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa.

Từ nửa tháng 11/2021 đến hết năm 2021, tại khu vực ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện khoảng 1 đợt triều cường ở mức cao trong khoảng thời gian từ ngày 2/12 đến 8/12.

Đợt triều cường tháng 12/2021 duy trì khoảng 1 tuần và thời gian xuất hiện đỉnh triều vào khoảng 15-18 giờ nên có khả năng ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tại ven biển Nam Bộ sẽ có 3 đợt triều cường ở mức cao trong khoảng thời gian từ 28/1-3/2, 26/2-5/3 và 28/3-3/4.

