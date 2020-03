Khi nào đợt mưa rét đang diễn ra ở miền Bắc kết thúc, nắng nóng quay lại?

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 12:00 PM (GMT+7)

Đợt mưa rét đang diễn ra ở miền Bắc dự báo sắp kết thúc, trời sẽ hửng nắng trở lại, có nơi nắng nóng.

Mưa rét ở miền Bắc sắp kết thúc, nắng nóng khả năng quay trở lại. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 3/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi ở Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội đã xảy ra mưa dông cục bộ, nhiệt độ giảm xuống thấp nhất 16-18 độ C.

Hôm nay (5/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên Bắc Bộ sáng nay có mưa; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đánh giá, khối không khí lạnh lần này khá yếu và chỉ gây ra rét trong khoảng 1-2 ngày, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần.

Từ hôm nay (5/3), mưa giảm dần, nhiệt độ có xu hướng tăng lên. Sang ngày 6/3, nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng tăng lên mức từ 25-28 độ C.

“Những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, mỗi ngày từ 2-3 độ C. Ngày 8 và ngày 9/3 nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29-32 độ C ở Hà Nội và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33-35 độ C, xuất hiện nắng nóng cục bộ”, ông Năng nhận định.

Nhận định xa hơn, ông Năng cho hay, theo thống kê vào tháng 3 hằng năm có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh. Dự báo khả năng tháng 3 năm nay, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có cơ hội gây ra các đợt rét kéo dài.

Tuy nhiên với xu hướng nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm và các đợt không khí lạnh ảnh hưởng sau một số ngày nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, có thể sẽ gây ra sự xáo trộn không khí mạnh mẽ và gây ra những trận mưa rào, giông, có khả năng kèm theo mưa đá như tối, đêm 2/3.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/khi-nao-dot-mua-ret-dang-dien-ra-o-mien-bac-ket-thuc-nang-non...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/khi-nao-dot-mua-ret-dang-dien-ra-o-mien-bac-ket-thuc-nang-nong-quay-lai-1064941.html