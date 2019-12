Khi nào kiểu thời tiết ngày nắng hanh, đêm rét đậm khó chịu ở miền Bắc kết thúc?

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 13:15 PM (GMT+7)

Thời tiết ban ngày có nắng hanh, đêm và sáng sớm trời rét buốt kéo dài nhiều ngày khiến người dân ở miền Bắc cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không khí lạnh kéo dài nhiều ngày đã khiến băng giá xuất hiện ở một số đỉnh núi cao. Ảnh Fb Hau Nguyen.

Theo ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), suốt từ ngày 2/12 đến nay, miền Bắc đã chịu ảnh hưởng của những đợt không khí lạnh và được tăng cường liên tục đã khiến thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc nhiệt độ xuống rất thấp, dao động từ 5 - 8 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp từ 8 - 11 độ C. Cá biệt, một số vùng núi cao như Fansipan, Sìn Hồ… nhiệt độ xuống âm độ C khiến nhiều nơi xuất hiện băng giá và sương muối.

Tuy nhiên, dù có không khí lạnh nhưng các tỉnh miền Bắc chỉ rét đậm về đêm và sáng sớm, ban ngày trời vẫn xuất hiện nắng khiến thời tiết hanh khô. Kiểu thời tiết này kéo dài nhiều ngày làm người dân cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lý giải về sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn trong đợt rét này, ông Trần Quang Năng cho biết: “Về bản chất, đợt không khí lạnh này rất khô và lạnh, trời quang mây. Do ban đêm trời quang mây nên nhiệt không được giữ lại, bị phát xạ từ bề mặt ra khí quyển khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Trong khi đó ban ngày lại ít mây, trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh, có những khu vực tăng hơn ban đêm 10 - 15 độ C, dẫn đến có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn giữa ngày và đêm”.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).

Ông Năng cũng chia sẻ thêm, đợt không khí lạnh lần này không chỉ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, không khí lạnh còn ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ cũng như khuếch tán ảnh hưởng đến các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

Những ngày vừa qua, các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển rét, Nam Bộ cũng lạnh về đêm và sáng sớm. Có thể nói đây là đợt không khí lạnh mạnh và kéo dài trong nhiều ngày.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định, đợt rét này ở miền Bắc sẽ còn kéo khoảng 2-3 ngày nữa. Sau đó, từ khoảng ngày 14/12, không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh và lệch đông, mang hơi ẩm từ biển vào khiến thời tiết bớt hanh khô.

Nhiệt độ ban đêm sẽ tăng nhanh hơn, mỗi đêm có thể tăng 2 - 3 độ C khiến cảm giác rét buốt như hiện tại sẽ chấm dứt.

Nhận định xa hơn, ông Năng cho biết, trong những ngày cuối tháng 12/2019 và đầu tháng 1/2020 sẽ có những đợt không khí lạnh mạnh tăng cường xuống miền Bắc nước ta với tần suất dày hơn, mỗi đợt khoảng 3 - 5 ngày.

