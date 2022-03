Khám xét 6 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng, thu nhiều tài liệu, vật chứng

Thứ Sáu, ngày 25/03/2022 13:10 PM (GMT+7) Chia sẻ

Quá trình khám xét 6 căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng từ tối 24-3 đến rạng sáng 25-3, Công an TP.HCM đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan đến vụ án.

Rạng sáng 25-3, Tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM mới hoàn tất việc khám xét sáu căn nhà của bị can Nguyễn Phương Hằng ở đường Nguyễn Thông, phường Võ Thị Sáu, quận 3 và các căn nhà khác.

Quá trình công an khám xét đại diện gia đình bị can Nguyễn Phương Hằng cũng có mặt để chứng kiến. Sau khi khám xét xong, công an thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án để phục vụ điều tra.

Công an thu giữ vật chứng tại căn nhà trên đường Ngô Đức Kế

Trong tối 24-3, tổ công tác khác của Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng tiến hành khám xét căn nhà ở số 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Căn nhà này chính là căn nhà Nguyễn Phương Hằng đăng ký thường trú.

Ngoài ra, công an còn khám xét các căn nhà khác của bà Hằng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra vụ "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại TP.HCM do Nguyễn Phương Hằng thực hiện.

Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình điều tra, bị can Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh, trật tự tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/kham-xet-6-can-nha-cua-bi-can-nguyen-phuong-hang-thu-nhieu-tai-lieu-vat-c...Nguồn: https://plo.vn/thoi-su/kham-xet-6-can-nha-cua-bi-can-nguyen-phuong-hang-thu-nhieu-tai-lieu-vat-chung-1050467.html