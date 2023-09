Khai trừ Đảng nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Ngày 8/9, Ban Bí thư đã họp và xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Gia Luật (SN 1956) - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.

Theo Ban Bí thư, trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, ông Phạm Gia Luật đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện dự án đầu tư, quản lý, sử dụng tài chính, khai thác, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Gia Luật. Ảnh: Công an Hà Nam.

Vi phạm của ông Phạm Gia Luật đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Gia Luật.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.

Trước đó, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Gia Luật về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nguồn: [Link nguồn]