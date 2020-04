Kết quả xét nghiệm phó trưởng công an phường từng tiếp xúc với bệnh nhân 243

Thứ Năm, ngày 09/04/2020 19:48 PM (GMT+7)

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thông tin kết quả xét nghiệm của phó trưởng công an phường từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 243.

Trụ sở Công an phường Đông Ngạc (Hà Nội).

Chiều 9/4, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) đã lấy mẫu xét nghiệm trung tá Q.V.T - phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trung tá T. là người đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 243 Q.Q.T (SN 1973, trú tại thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội), rồi về sinh hoạt tại đơn vị khiến toàn bộ công an phường này phải cách ly 14 ngày.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn tại trụ sở công an phường.

Theo đó, ngày 14/3, trung tá T. có đến nhà anh họ (ở Mê Linh, Hà Nội) dự đám cưới và có đứng chào hỏi, trò chuyện với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 243 (thời điểm bệnh nhân này chưa phát bệnh). Từ ngày 15/3 đến 6/4, trung tá T. đi làm bình thường và tiếp xúc với tất cả cán bộ trong Công an phường Đông Ngạc.

Theo lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, từ khi có báo cáo rà soát, công an quận đã đưa trung tá T. đi cách ly theo quy định và cách ly ngay 17 cán bộ công an phường đã tiếp xúc với trung tá T.

Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ Công an phường Đông Ngạc (Hà Nội).

Cùng ngày, Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Việc lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ tại phường yên tâm thực hiện cách ly cũng như có thể sớm trở lại công tác trong thời gian tới.

Việc lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ tại phường yên tâm thực hiện cách ly.

Trước đó, ngày 30/3, ông Q.Q.T (bệnh nhân số 243 nhiễm Covid-19, trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) ra trạm y tế xã khai báo về việc đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3. Do thời điểm khai báo đã qua 14 ngày, nên bệnh nhân được Trạm Y tế xã hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Ngày 2/4, ông T. đi tảo mộ sau đó có ăn trưa cùng 4 người khác trong họ. Ngày 2-5/4, ông T. tiếp xúc với những người trong gia đình và nhà 2 anh trai; đi sửa xe máy tại nhà anh Q. (đối diện nhà); đi mua mì tôm và bả chuột tại nhà anh T., chị H. (cùng khu vực).

Trưa 4/4, ông T. đưa cháu dâu, cháu trai đến Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên. Cùng ngày, ông T. cùng một số người nhà đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm cháu dâu.

Đến 17h ngày 5/4, ông T. cùng em trai (Q.D.T) đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ngày 6/4, ông T. nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

