Hy hữu: 1 mắt hỏng, không nhìn thấy vẫn "đủ sức khỏe lái xe hạng C"!

Theo báo cáo của Bộ Công an thì từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ liên quan đến rượu, bia chiếm 20% tổng số người chết và bị thương do TNGT đường bộ gây ra, trong số đó 80% là lỗi do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia gây ra.