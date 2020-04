Huấn “hoa hồng" rao bán "sách" dạy làm giàu: Cơ quan chức năng lên tiếng

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 15:36 PM (GMT+7)

Nếu xuất bản sách lậu, Huấn "hoa hồng" không chỉ bị xử lý về hành vi này mà còn bị phạt về hành vi đưa thông tin sai trái lên mạng xã hội.

Huấn "hoa hồng" lên mạng quảng cáo "cuốn sách" (ảnh chụp màn hình)

Sách lậu sẽ bị tiêu hủy

Tối 20/4, trang Fanpage có tới hơn 800 nghìn người theo dõi của Huấn "hoa hồng" livestream giới thiệu về 2 "cuốn sách" do chính Huấn viết mang tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền". Bìa "cuốn sách" có in hình của Huấn "hoa hồng", bên dưới tên Nhà xuất bản SG. Huấn "hoa hồng" cho biết, "bộ sách" có giá 799.000 đồng.

Ngày 28/4, trao đổi xung quanh thông tin Huấn “hoa hồng” tung tin xuất bản sách dạy làm giàu, đại diện Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và truyền thông) cho biết, đã nắm được thông tin ban đầu về sự việc này.

Trước mắt, Cục Xuất bản, in và phát hành đã rà soát và thấy, trong danh sách các nhà xuất bản được cấp phép không có tên nhà xuất bản “SG” như Huấn "hoa hồng" quảng cáo .

Theo quy định, một cuốn sách chỉ được coi là một xuất bản phẩm khi được một nhà xuất bản tổ chức xuất bản sau khi có giấy phép.

Dẫn khoản a, điểm 2, điều 10 Luật Xuất bản nghiêm cấm thực hiện hành vi "Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản". Nếu vi phạm điều khoản này thì "bộ sách" của Huấn "hoa hồng" sẽ bị tiêu hủy và chủ nhân sẽ bị xử phạt hành chính. Trong trường hợp nội dung sách có những vi phạm nghiêm trọng, thì thậm chí, chủ nhân còn có thể bị truy cứu theo Bộ luật Hình sự.

Quảng bá "sách lậu" lên mạng là vi phạm

Việc Huấn “hoa hồng” lên mạng xã hội tung tin, quảng cáo về “cuốn sách” của mình là một dạng đưa thông tin lên mạng. Hành vi đưa thông tin sai trái lên mạng xã hội thẩm quyền xử lý vụ việc là Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và truyền thông).

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Tự Do – Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết: “Chúng tôi đã nắm được thông tin vụ việc. Trước tiên, Cục Xuất bản, in và phát hành sẽ vào cuộc xác minh “cuốn sách” đó có phải sách lậu không? Vi phạm những gì? Sau khi có kết quả của Cục Xuất bản, in và phát hành xác định “cuốn sách” có sai phạm, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử sẽ vào cuộc phối hợp xử lý hành vi đưa thông tin sai trái lên mạng xã hội”.

