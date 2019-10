Hơn 2 tháng bị đình chỉ, nữ đại úy công an gây náo loạn tại Tân Sơn Nhất vẫn chưa bị kỷ luật

Thứ Năm, ngày 31/10/2019 07:47 AM (GMT+7)

Công an quận Đống Đa cho biết đã trình và đang chờ Giám đốc Công an TP Hà Nội ký quyết định xử lý kỷ luật nghiêm với nữ đại úy lăng mạ nhân viên hàng không, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm 11/8 vừa qua, tuy nhiên sau hơn 2 tháng vẫn chưa có quyết định kỷ luật.

Ngày 30/10, liên quan đến vụ việc Đại uý Lê Thị Hiền (36 tuổi, quê huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa; trú tại Hà Nội), là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông, Trật tự, Phản ứng nhanh Công an quận Đống Đa (Hà Nội), gây náo loạn tại Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) hôm 11-8, một lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho biết vẫn chưa có quyết định kỷ luật đối với nữ cán bộ này.

Theo vị này, đơn vị đã gửi đề xuất kỷ luật, giáng cấp bậc hàm đối với đại úy Hiền từ ngày 23/8, đồng thời đình chỉ công tác 1 tháng để kiểm điểm, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn đang chờ Giám đốc Công an TP Hà Nội phê chuẩn quyết định này.

“Đại úy Hiền đã đến cơ quan làm việc bình thường sau thời gian bị đình chỉ, vẫn thường trực tại cơ quan” - vị lãnh đạo Công an quận Đống Đa thông tin.

Hình ảnh nữ hành khách gây náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất được ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 23/8, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đã cho kiểm tra và yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày để kiểm điểm, xử lý nghiêm. Theo người đứng đầu công an TP Hà Nội, hành động và cách ứng xử của đại úy Lê Thị Hiền là "không thể chấp nhận được".

Trong ngành công an có những quy định về xử lý cán bộ, cả về mặt ứng xử, tùy theo mức độ vi phạm và các tài liệu để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trên mạng xã hội trước đó lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hành khách có tên Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội; sau này được xác định là 1 nữ đại uý công tác tại Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự-Phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa, Hà Nội) ) mắng chửi thậm tệ nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý của Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất. Được biết, lý do xảy ra sự việc là do bà Hiền mang hành lý quá tiêu chuẩn miễn cước nên đồng ý mang theo hành lý xách tay. Tuy nhiên, qua khâu an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ lên máy bay nên đến quầy check-in của Vietnam Airlines lớn tiếng đòi trả vé.

Sự việc xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11-8, nữ hành khách sau đó đã bị Công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây mất trật tự ở khu vực cảng, mức phạt 200.000 đồng. Cảng vụ Hàng không miền Nam đã báo cáo Cục Hàng không Việt Nam vụ việc và đề xuất biện pháp phạt bổ sung là xem xét cấm bay đối với hành khách này do thái độ, ý thức cư xử và hành vi gây rối, không hợp tác khi bị xử lý.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết vụ việc đã được Cảng vụ Hàng không miền Nam chuyển giao cho cơ quan công an. Theo quy định, chỉ 1 cơ quan có thẩm quyền được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp cơ quan công an đề nghị cơ quan quản lý hàng không áp dụng hình phạt bổ sung, Cục Hàng không sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh, thậm chí Cục sẽ ra quyết định cấm bay đối với hành khách Lê Thị Hiền.