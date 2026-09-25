Hôm nay, xem xét kháng cáo xin hưởng án treo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Cựu Bộ trưởng bị phạt 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng

Sáng nay (25/9), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của 10 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình.

Sau phiên sơ thẩm, Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) có đơn kháng cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo. Bà Tiến cũng xin Tòa giảm mức nộp tiền ngân sách nhà nước.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt và giảm mức tiền bồi thường.

Tương tự, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế); Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng), cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo, giảm mức bồi thường hoặc gỡ phong tỏa tài sản.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại tòa sơ thẩm.

Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong khi, hai bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Chiến Thắng (đều phụ trách Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm) nhận mức án lần lượt 30 năm và 25 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm tù dưới 20 năm tù về các tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ”.

Về dân sự Tòa buộc nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Y tế liên đới bồi thường hơn 800 tỷ đồng là hậu quả vụ án. Trong đó, ông Thắng phải bồi thường hơn 394 tỷ; bà Tiến hơn 108 tỷ đồng (đã nộp 17 tỷ đồng), ông Tuấn hơn 223 tỷ đồng...

Theo bản án sơ thẩm, quá trình triển khai thực hiện Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Điều này khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1/2021 - 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng.

Hành vi sai phạm đặc biệt nghiêm trọng

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm đến trật tự quản lý và sử dụng tài sản của nhà nước; xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Các bị cáo đã thực hiện với hành phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, gây hậu quả thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng là một vụ án điển hình về hành vi gây lãng phí nguồn vốn được sớm đưa ra xét xử.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm.

Tòa xác định cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng đã có nhiều sai phạm trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện hai dự án dẫn đến hậu quả hai dự án bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng. Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Thắng còn nhận hối lộ hơn 51 tỷ đồng... Vì vậy, bị cáo Thắng có vai trò chính trong vụ án và lĩnh án 30 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tuy không trực tiếp thực hiện gây ra hậu quả lãng phí, nhưng có sai phạm trong phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu… Những phê duyệt này của bị cáo là cơ sở để Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo thực hiện dẫn đến thất thoát lãng phí 803 tỷ đồng.

Bà Tiến còn bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới. Tại phiên sơ thẩm, cựu Bộ trưởng nhận trách nhiệm của người đứng đầu, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép. Bà khẳng định làm việc với "động cơ trong sáng", mong muốn xây dựng bệnh viện có thể sử dụng hàng trăm năm cho người dân, nhưng kết quả không như ý.