Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử

Toàn bộ 485/485 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8/1/1970, quê quán tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Quản lý công; Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Như Ý

Bà Võ Thị Ánh Xuân là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV, đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI. Bà Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước từ tháng 4/2021.

Quá trình công tác, từ năm 2001, bà Xuân làm Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang.

Đến tháng 8/2010, bà giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

Sau đó, bà Xuân kinh qua các chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Từ cuối năm 2013, bà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, sau đó làm Bí thư Tỉnh ủy An Giang (từ 10/2015).

Từ tháng 4/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến tháng 7/2021, bà tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026.

Giai đoạn từ tháng 1/2023 đến đầu tháng 3/2023, bà Xuân giữ chức Quyền Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 3/2024, bà tiếp tục giữ chức Quyền Chủ tịch nước đến 5/2024.

Sau khi được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, ngày 23/1/2026, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, bà Xuân được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

Tháng 3/2026, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 – 2031.