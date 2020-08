Hỏa hoạn thiêu rụi 12 phòng trong quán karaoke

Thứ Ba, ngày 25/08/2020 21:26 PM (GMT+7)

Một vụ hỏa hoạn xảy ra vào hồi 10h40’ trưa ngày 25/8 tại quán karaoke Tiên Phong ở thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Theo thông tin từ Công an huyện Cam Lâm, vài phút sau khi xảy ra vụ cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa điều động 14 cán bộ - chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng chữa cháy thường trực ở TP Cam Ranh khẩn trương đến hiện trường, phối hợp 1 xe chữa cháy của Lữ đoàn 101 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Công an huyện Cam Lâm, dân quân xã Cam Hải Tây triển khai phương án phun nước khống chế không để ngọn lửa lan sang những căn hộ liền kề trong khu dân cư.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại quán karaoke Tiên Phong với đám khói lan tỏa trên diện rộng. Ảnh: Bạn đọc

Do bên trong có nhiều vật dụng là vật liệu dễ cháy, kết hợp tiết trời nắng nóng và gió thổi nên đám cháy bùng phát dữ dội, đám khỏi lan tỏa trên diện rộng, hoạt động chữa cháy vấp phải nhiều khó khăn.

Đến 14h50’ cùng ngày đám cháy mới được khống chế nhưng lực lượng Công an vẫn phải phun nước để phòng ngừa tái cháy vì nhiệt lượng còn lại bên dưới lớp vật liệu đã cháy.

Được biết quán karaoke có diện tích 400m2 với 3 dãy phòng do bà Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1976) trú ở thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm làm chủ.

Thời điểm này quán karaoke Tiên Phong đã tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, nên vụ cháy không gây thương vong về người nhưng 12 phòng hát karaoke ở hai tầng trong quán đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo nữ nhân viên tạp vụ của quán là bà Lê Thị Hiền (SN 1985) trú ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), ngọn lửa khởi phát từ hành lang của quán.

Công an huyện Cam Lâm đã phong tỏa hiện trường để Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường.

Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/Hoa-hoan-thieu-rui-12-phong-trong-quan-karaoke-giua-trua-nang-nong-6...Nguồn: http://cand.com.vn/doi-song/Hoa-hoan-thieu-rui-12-phong-trong-quan-karaoke-giua-trua-nang-nong-608916/