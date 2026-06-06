'Hố tử thần' xuất hiện giữa đồng, Chủ tịch Cao Bằng chỉ đạo khẩn

Ngay sau khi "hố tử thần" bất ngờ xuất hiện tại xã Trường Hà, ngày 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá nguy cơ sập sụt tại khu vực xảy ra sự việc và các vùng có điều kiện địa chất tương tự trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Cao Bằng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục khoanh vùng, rào chắn, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời tạm dừng các hoạt động sản xuất trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao thành lập tổ công tác chuyên môn khảo sát hiện trường, đánh giá nguyên nhân, quy mô, phạm vi ảnh hưởng và nguy cơ tiếp tục sập sụt; xây dựng phương án quan trắc, theo dõi diễn biến khu vực hố sụt, đặc biệt trong thời gian mưa lớn kéo dài.

Chủ tịch Cao Bằng cũng yêu cầu rà soát các khu vực đá vôi tại Hà Quảng, Trùng Khánh, Quảng Hòa, Thạch An, Nguyên Bình và vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng để đánh giá nguy cơ, chủ động các giải pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hố sụt bất ngờ xuất hiện giữa cánh đồng tại xóm Bản Hoong, xã Trường Hà. Ảnh: Hà Cương

Trước đó, vào ngày 4/6, chính quyền xã Trường Hà nhận được tin báo của người dân về việc một hố sụt bất ngờ xuất hiện giữa cánh đồng tại xóm Bản Hoong.

Vị trí hố sụt được xác định tại khu vực ruộng của ông Đàm Văn Thắm, hố sụt này có đường kính miệng khoảng 55 cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5m và phần phía dưới mở rộng với chiều ngang khoảng 7m.

Theo chính quyền địa phương, đây là hiện tượng lần đầu tiên xuất hiện trong khu vực.

Chính quyền xã Trường Hà đã căng dây, cắm biển cảnh báo không cho người vào khu vực hố sụt.

Nguy cơ xuất hiện thêm các hố sụt mới

Liên quan đến hiện tượng này, PGS.TS Trần Tân Văn, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, một chuyên gia gắn bó với Công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng nhiều năm, đã có những nhận định ban đầu.

Vị chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng sập sụt karst, hay còn gọi là "hố tử thần", một dạng tai biến địa chất thường gặp ở các vùng đá vôi. Hiện tượng này không phải hiếm gặp. Tại các địa phương có nền địa chất đá vôi như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn hay Thái Nguyên, hiện tượng sập sụt karst xảy ra gần như hằng năm.

Lý giải nguyên nhân, chuyên gia cho biết khu vực xảy ra hiện tượng nằm trên các lớp trầm tích phủ phía trên nền đá vôi. Theo thời gian, nước ngấm vào các khe nứt, đới dập vỡ trong đá vôi hòa tan và mở rộng các khoảng rỗng dưới lòng đất, tạo thành hệ thống hang động ngầm.

Khi các hang động này phát triển đủ lớn, lớp đá và đất phía trên trần hang dần suy yếu. Đến một thời điểm nhất định, trần hang không còn khả năng chịu tải và sụp xuống, tạo thành hố sụt trên bề mặt.

Miệng hố sụt có đường kính khoảng 55 cm. Ảnh: Hà Cương

PGS.TS Trần Tân Văn cho biết Cao Bằng là địa phương có diện tích đá vôi lớn nên nguy cơ xảy ra hiện tượng karst hóa luôn hiện hữu. Riêng khu vực Thông Nông, Hà Quảng còn chịu ảnh hưởng của đới đứt gãy sâu Cao Bằng - Tiên Yên, khiến nền đá bị dập vỡ mạnh hơn, tạo điều kiện cho quá trình hình thành hang động ngầm.

Theo chuyên gia, biến đổi khí hậu, mưa bão cực đoan, thời tiết thất thường cùng các hoạt động của con người có thể làm gia tăng nguy cơ sụt lún trong tương lai.

Đáng chú ý, ông Văn cho rằng không thể loại trừ khả năng khu vực xã Trường Hà sẽ tiếp tục xuất hiện thêm các hố sụt mới hoặc hố hiện tại mở rộng quy mô.

"Đã có một hố sụt thì trước sau cũng có thể xuất hiện thêm những hố sụt khác hoặc chính hố sụt đó tiếp tục mở rộng", ông nhận định.