Hình ảnh bất ngờ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau khi đường hoa được tháo dỡ

Thứ Hai, ngày 07/02/2022 14:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong sáng 7/2, sau khi các hạng mục đường hoa được dời đi, một chú hổ được làm bằng sỏi còn hiện diện giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM khiến nhiều người bất ngờ.

Sau hơn một tuần mở cửa, 19h tối 6/2 (mồng 6 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2022 chính thức đóng cửa để hàng trăm công nhân tháo dỡ, dọn dẹp.

Trong đêm 6/2 và rạng sáng 7/2 có hơn 10 đơn vị gồm công nhân vệ sinh, công viên cây xanh, nhân viên các khu du lịch, nhà vườn, đơn vị chế tác linh vật, thợ điện, bảo vệ… với khoảng 500 nhân sự tham gia thu dọn đường hoa. Công tác thu dọn được thực hiện khẩn trương xuyên đêm để phải hoàn thành trước 6h sáng hôm nay để trả lại mặt bằng phố đi bộ cho thành phố.

Đến sáng nay, hầu hết các tiểu cảnh, hạng mục đã được dọn dẹp, chỉ còn một số khung sắt được đơn vị thi công thu gom để vận chuyển khỏi phố đi bộ.

“Chúa sơn lâm” làm bằng chất liệu sỏi vẫn sừng sững giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ trong sáng 7/2 khiến nhiều người ngạc nhiên, thích thú chụp hình

Tuy nhiên, nhiều người dân thành phố và du khách sáng nay không khỏi bất ngờ khi một chủ hổ được làm bằng sỏi nằm ở cuối đường hoa, gần công viên bến Bạch Đằng vẫn đang sừng sững tư thế oai phong giữa phố đi bộ.

Trước đó, các bồn hoa, tiểu cảnh suối hoa, cổng chào năm mới xung quanh chú hổ này đã được công nhân tháo dỡ, dọn dẹp trong đêm và rạng sáng nay.

Nhiều người dân tỏ ra ngạc nhiên, thích thú chụp hình với chú hổ có hình dáng oai phong đang hiện diện thông thoáng giữa phố đi bộ, so với cảnh đông đúc nhiều ngày qua ở đường hoa Nguyễn Huệ. “Sáng nay dạo chơi phố đi bộ cảm giác rất khác lạ so với gần 1 tháng qua con phố dựng rào thi công đến khi mở cửa luôn đông đúc khách tham quan, du xuân. Bất ngờ hơn khi cuối phố đi bộ còn một chú hổ to lớn, oai phong vẫn còn đó, không biết để vậy hay chuẩn bị chuyển đi đâu”, chị Cao Thị Hồng Hoa, ngụ quận 4 cho hay.

Nghệ nhân ghép những viên sỏi tạo hình chú hổ thời điểm đang thi công

Đây là một trong 4 chú hổ có đường kính lớn - linh vật năm nay được chế tác dựng tại đầu, giữa và cuối đường hoa Nguyễn Huệ do xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng (quận 12, TP.HCM) thực hiện.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền từ năm 2004 đến nay tại trung tâm thành phố. Năm nay đường hoa kéo dài thêm 2 ngày đến mồng 6 Tết nhằm tạo điều kiện cho nhiều người đến tham quan.

Theo thống kê của ban tổ chức đường hoa, trong 9 ngày hoạt động, đường hoa Nguyễn Huệ 2022 đã đón tiếp khoảng 350.000 lượt khách tham quan thưởng lãm, tăng 440% so với năm 2021.

Nguồn: http://danviet.vn/hinh-anh-bat-ngo-tren-pho-di-bo-nguyen-hue-sau-khi-duong-hoa-duoc-thao-do-5020...Nguồn: http://danviet.vn/hinh-anh-bat-ngo-tren-pho-di-bo-nguyen-hue-sau-khi-duong-hoa-duoc-thao-do-502022721419570.htm