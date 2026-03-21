Hiện trạng khối tài sản 81 tỷ đồng của công ty đại gia Huy “Máy nổ” được Đà Nẵng rao bán
Vừa qua, thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã thông báo tổ chức đấu giá loạt tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam với giá khởi điểm hơn 81 tỷ đồng. Theo ghi nhận loạt tài sản này đang trong tình trạng không hoạt động, có nơi cỏ mọc um tùm.
Khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10, Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) gồm nhiều hạng mục như kho chứa, phòng làm việc, xưởng thiết bị, phòng thí nghiệm, nhà bảo vệ… cùng các hạng mục phụ trợ như cổng, tường rào, nhà để xe, đường nội bộ.
Ngoài ra, tài sản còn bao gồm xưởng đúc gắn liền với đất thuê cùng dây chuyền thiết bị đúc công suất 30 tấn/ngày. Một số hạng mục tài sản hình thành trong tương lai cũng được đưa vào danh mục đấu giá, trong đó có khu xưởng diện tích 1.795m2 và nhà thành phẩm diện tích 65m2.
Được biết, giá khởi điểm của toàn bộ khối tài sản nói trên là hơn 60 tỷ đồng. Người mua phải đặt cọc hơn 6 tỷ đồng để tham gia đấu giá.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, cổng vào tại khu vực khối tài sản thứ nhất nằm tại đường số 10 khu công nghiệp Hoà Khánh đã đóng cửa không có hoạt động sản xuất tại đây. Phía trong chỉ có một người để trông tài sản.
Khối tài sản thứ hai nằm tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh.
Tài sản gồm hệ thống nhà xưởng và công trình phục vụ sản xuất như nhà làm việc, kho thành phẩm, nhà sơn xe, nhà để xe, kho nguyên liệu, nhà xử lý, bể nước ngầm, nhà ăn nghỉ công nhân… cùng công trình phụ trợ khác gắn liền với đất thuê.
Trụ sở công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ lắp máy Miền Nam tại đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh đã đóng cửa suốt thời gian qua.
Theo quan sát của phóng viên, các nhà xưởng không có dấu hiệu hoạt động.
Phía ngoài cỏ mọc um tùm trước cổng ra vào, hàng rào cũng có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng.
Danh mục tài sản khối này còn có nhiều dây chuyền lắp ráp động cơ Diesel và máy phát điện công suất lớn. Giá khởi điểm của khối tài sản thứ hai là 21,47 tỷ đồng, đặt cọc trước 2,15 tỷ đồng để tham gia đấu giá.
Theo kế hoạch, người có nhu cầu có thể xem tài sản từ 8h ngày 23/3 đến 16h ngày 26/3. Các phiên đấu giá được tổ chức trực tiếp vào ngày 31/3.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lắp máy Miền Nam do ông Lê Bá Huy làm giám đốc và người đại diện pháp luật. Công ty này hoạt động kinh doanh lắp máy nông ngư cơ các loại, kinh doanh nhà hàng ăn uống, rượu, bia, gia công và bán buôn máy mổ, máy xúc, buôn bán hàng điện máy.
Ông Huy là một doanh nhân có tiếng ở Đà Nẵng, do khởi nghiệp bằng nghề buôn máy nổ nên được nhiều người biết đến với biệt danh Huy “máy nổ”.
Trước đó, năm 2024, Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam do ông Huy làm giám đốc. Giá trị khoản nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là hơn 355 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc hơn 133 tỷ đồng và 3,7 triệu USD; nợ lãi là hơn 75 tỷ đồng và 2,4 triệu USD và tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 30/6/2023 cho đến khi Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam thanh toán hết nợ gốc và lãi tiền vay tại Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.
Tài sản bán đấu giá gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 404 Điện Biên Phủ (TP. Đà Nẵng) và hai tài sản thế chấp của công ty tại Khu công nghiệp Hoà Khánh (TP. Đà Nẵng). Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ khí đó là gần 247 tỷ đồng
