Hết sạch tiền đi chợ vì nộp phạt lỗi không đeo khẩu trang

Thứ Tư, ngày 05/05/2021 09:45 AM (GMT+7)

Vét sạch tiền đi chợ nộp phạt vẫn chưa đủ, người phụ nữ phải gọi cả chồng mang tiền đến nộp phạt giúp lỗi không đeo khẩu trang.

Chị Kh. (đội MBH màu đỏ) choáng khi cán bộ UBND thị trấn Chúc Sơn thông báo lỗi không đeo khẩu trang của chị bị phạt từ 1-3 triệu đồng

Chiều 1/5, tại thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), lực lượng CSGT - trật tự, Công an huyện Chương Mỹ tiến hành dừng hàng loạt xe máy mà người điều khiển không đeo khẩu trang.

Khi thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, chị Nguyễn Thị Minh Kh. (SN 1989, hiện đang ở khu công nghiệp Phí Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Lead mang BKS 76E1-499.7x tỏ ra khá bất ngờ vì mình đội MBH đầy đủ, đi chậm, đúng làn đường.

Khi chị Kh. vào chốt, Tổ công tác thông báo chị vi phạm lỗi "không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế", là không đeo khẩu trang.

Quá trình lập biên bản, Tổ công tác thông báo mức phạt tiền đối với vi phạm của chị Kh. từ 1-3 triệu đồng. Chị Kh. choáng, cho biết chỉ ra chợ thị trấn mua ít thức ăn, không có đủ tiền nộp phạt. Vét sạch tiền mang theo không đủ nộp phạt, chị Kh. đã phải gọi chồng mình mang tiền ra để chấp hành quyết định xử phạt.

Xin bỏ qua vi phạm bất thành, ông K. rút điện thoại chụp ảnh, quay video tổ công tác

Tiếp đó, Tổ công tác dừng xe máy Honda Wave mang BKS 30K5-850x. Cũng như chị Kh., người điều khiển chiếc xe này là Nguyễn Ngọc H. (SN 1992, ở xã Phùng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) cũng ngỡ ngàng khi bị dừng xe.

Khi Tổ công tác thông báo vi phạm, ông H. cũng phân trần chạy ra chợ thị trấn mua ít đồ, muốn được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bất thành. Ông H. đã kí vào biên bản và chấp hành nộp phạt tại chỗ.

Tương tự, khi CSGT - trật tự dừng xe kiểm tra, ông Nguyễn Văn K. (SN 1982, ở huyện Mỹ Hoà, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy 89F1-251.0x trình bày do vi phạm lần đầu, muốn được ngành chức năng thông cảm, nhắc nhở nhưng không được.

Lập tức, ông K. đã rút điện thoại ra chụp ảnh và quay video Tổ công tác. Tuy nhiên, ông K. vẫn phải ký vào biên bản và nộp phạt theo quy định.

Trung tá Bùi Huy Đạt, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) lý giải, theo chỉ đạo Công an TP Hà Nội, lãnh đạo Công an huyện triển khai tất cả lực lượng vào cuộc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

"Lực lượng CSGT - trật tự, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với các tổ công tác phản ứng nhanh của công an xã, thị trấn dừng xe, xử lý các lỗi về vi phạm trật tự ATGT kết hợp xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19", Trung tá Đạt chia sẻ

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chúc Sơn cho biết, vừa qua, lực lượng chức năng UBND thị trấn Chúc Sơn gồm công chức tư pháp, bảo vệ dân phố, công an thị trấn, y tế thị trấn đã phối hợp với Đội CSGT - trật tự Công an huyện Chương Mỹ, kiểm tra, lập biên bản phạt tại chỗ những trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang.

Đồng thời, UBND thị trấn Chúc Sơn tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh thị trấn, cử một tổ lưu dộng đi các siêu thị, các chợ, các điểm đông người để tuyên truyền người dân cách phòng chống dịch Covid-19.

