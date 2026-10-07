Hàng trăm tấn quần áo bỏ hoang chất đống tại khu vực nội thành Hà Nội

Thời gian qua, nhiều người dân sống quanh khu vực dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ (thuộc phường Từ Liêm, cách đường Phạm Hùng khoảng hơn 100m) cho biết có số lượng lớn quần áo, chăn, vải... chất thành đống gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Số quần áo này được tập kết tại đây một thời gian dài, không được bảo quản, hư hại gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Ghi nhận của PV chiều 5/10 tại khu vực này, đoạn dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến Lê Đức Thọ (thuộc phường Từ Liêm, cách đường Phạm Hùng khoảng hơn 100m) có số lượng lớn quần áo, chăn, vải... chất thành đống lớn.

Lượng lớn quần áo này được tập kết trên khu đất ven đường lẫn vỉa hè, không được bảo quản khiến phần lớn đã bị hư hại và không thể sử dụng được.

Trong đó, nhiều quần áo, chăn màn được đóng vào bao tại, qua thời gian đã bị rách để rơi vãi ra ngoài.

Phần lớn số quần áo được đựng trong từng bao tải, tập kết trong khu đất, một số vị trí được phủ bạt. Sau thời gian dài phơi mưa nắng, quần áo ẩm mốc, bốc mùi.

Ông V. (75 tuổi) cho biết làm nhiệm vụ trông coi khu đất, vật tư từ tháng 7/2026 đã chứng kiến quần áo được tập kết ở khu vực này. Cũng theo ông V., có một người phụ nữ thường xuyên mang đồ quần áo đến đây tập kết, số lượng quận áo vì thế ngày càng tăng thêm.

Song, nhiều tháng nay ông V. không thấy hoạt động thu dọn số quần áo này, hay việc chuyển đi nơi khác.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, một lãnh đạo UBND phường Từ Liêm xác nhận sự việc và biết, cơ quan chức năng đã thu dọn khoảng 100 tấn quần áo trước đây. Hiện, cơ quan chức năng đã chỉ đạo Urenco 7 tiếp tục thu công tác thu dọn.