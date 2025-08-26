Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn

Sự kiện: Bão số 5 Kajiki

Mưa lớn do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn, sáng 26/8.

Diễn biến
7h50
Đường Trần Thái Tông ngập sâu

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 1

Ảnh: Thanh Tùng

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 2

Ảnh: Thanh Tùng

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 3

Ảnh: Thanh Tùng

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 4

7h45
Nhiều phương tiện quay đầu do ngập sâu tại Khúc Thừa Dụ

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 5

Một cậu bé vui vẻ "đội mưa", lội nước đến trường. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 6

Giao thông hỗn loạn. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 7

Xe máy đi lên vỉa hè để tránh đoạn ngập sâu. Ảnh: Võ Thạnh

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 8

Nhiều xe chết máy phải đẩy qua đoạn ngập. Ảnh: Võ Thạnh

7h40
Quốc lộ 6 giao thông tê liệt

Quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần 1 m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm.

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 9

Ảnh: Gia Chính

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 10

Ảnh: Gia Chính

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 11

Ảnh: Gia Chính

7h35
Phố Lê Đức Thọ ùn ứ cục bộ

Video:&nbsp;Viết Tuân

Ảnh: Viết Tuân

Video: Viết Tuân

7h35
Nước tràn vào nhà dân trên phố Dịch Vọng

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 13

Người dân phố Dịch Vọng phải dựng thanh chắn để hạn chế nước tràn vào nhà. Ảnh: Lê Gạch

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 14

Nước ngập nửa bánh xe tại phố Dịch Vọng. Ảnh: Lê Gạch

7h30
Đường Nguyễn Trãi giao thông tê liệt cả hai chiều

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 15

Ảnh: Phạm Chiểu

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 16

Ảnh: Phạm Chiểu

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 17

Ảnh: Phạm Chiểu

7h25
Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy ngập nửa bánh xe

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 18

Ảnh: Võ Thạnh

Video:&nbsp;Võ Thạnh

Ảnh: Võ Thạnh

Video: Võ Thạnh

7h10
Đường gom đại lộ Thăng Long thành sông

Hai làn đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh đang ngập sâu 40-50 cm, phương tiện khó di chuyển.

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 20

Đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Trần Thảo Nhi

Video:&nbsp;Viết Tuân

Đại lộ Thăng Long bị ngập đường gom. Ảnh: Trần Thảo Nhi

7h00
Một số tuyến tại phường Xuân Phương ngập sâu

Video: Viết Tuân

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 22

Ảnh: Viết Tuân

Đường Nguyễn Trãi ngập dài. Video:&nbsp;Nguyễn Giang

Phố Trịnh Văn Bô. Ảnh: Viết Tuân

6h30
Đường Nguyễn Trãi ngập dài 

Tuyến đường Nguyễn Trãi - huyết mạch vào trung tâm thủ đô bị ngập hơn 1 km, điểm sâu nhất khoảng 40 cm - 50 cm, phương tiện phải dồn hết sang lề đường.

Đường Nguyễn Trãi ngập dài. Video: Nguyễn Giang

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 24

Nước mênh mông đoạn trước trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Nguyễn Giang

6h00
Đường Nguyễn Xiển ngập sâu

Từ đêm qua đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) đoạn qua Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bắt đầu ngập. Sáng nay, hàng trăm phương tiện khó khăn khi di chuyển qua đây khi nước ngập sâu khoảng nửa mét. Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 25

Mưa trắng trời và ngập đường khiến nhiều người lánh vào gầm cầu cạn. Ảnh: Phạm Chiểu

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 26

Nhiều người phải đi bộ qua quãng ngập. Ảnh: Phạm Chiểu

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 27

Xe máy bị ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu

Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn - 28

Nhiều xe bị chết máy. Ảnh: Phạm Chiểu

5h30

Bão Kajiki xuất hiện trên Biển Đông ngày 23/8, mạnh dần lên cấp 14 khi hướng vào bờ. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An với gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Tại Hà Nội, từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hệ quả là hàng loạt tuyến phố nội thành như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.

Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, nhưng hoàn lưu tiếp tục duy trì mưa lớn cho miền Bắc, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mưa bão từ nay đến cuối năm rất phức tạp, sẽ có hệ thống cảnh báo thiên tai đến cấp xã
Mưa bão từ nay đến cuối năm rất phức tạp, sẽ có hệ thống cảnh báo thiên tai đến cấp xã

Theo dự báo, năm 2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 8-11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trong đó có 3-5 cơn đổ bộ vào đất liền),...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhóm phóng viên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2025 07:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Bão số 5 Kajiki Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN