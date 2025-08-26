Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn

Đường Nguyễn Xiển ngập sâu

Từ đêm qua đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) đoạn qua Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bắt đầu ngập. Sáng nay, hàng trăm phương tiện khó khăn khi di chuyển qua đây khi nước ngập sâu khoảng nửa mét. Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.

Mưa trắng trời và ngập đường khiến nhiều người lánh vào gầm cầu cạn. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhiều người phải đi bộ qua quãng ngập. Ảnh: Phạm Chiểu

Xe máy bị ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu

Nhiều xe bị chết máy. Ảnh: Phạm Chiểu