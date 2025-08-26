Hàng loạt xe chết máy, giao thông Hà Nội hỗn loạn
Mưa lớn do hoàn lưu bão Kajiki khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, giao thông hỗn loạn, sáng 26/8.
Một cậu bé vui vẻ "đội mưa", lội nước đến trường. Ảnh: Võ Thạnh
Giao thông hỗn loạn. Ảnh: Võ Thạnh
Xe máy đi lên vỉa hè để tránh đoạn ngập sâu. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều xe chết máy phải đẩy qua đoạn ngập. Ảnh: Võ Thạnh
Quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần 1 m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm.
Người dân phố Dịch Vọng phải dựng thanh chắn để hạn chế nước tràn vào nhà. Ảnh: Lê Gạch
Nước ngập nửa bánh xe tại phố Dịch Vọng. Ảnh: Lê Gạch
Hai làn đường gom Đại lộ Thăng Long, đoạn qua cầu vượt An Khánh đang ngập sâu 40-50 cm, phương tiện khó di chuyển.
Phố Trịnh Văn Bô. Ảnh: Viết Tuân
Tuyến đường Nguyễn Trãi - huyết mạch vào trung tâm thủ đô bị ngập hơn 1 km, điểm sâu nhất khoảng 40 cm - 50 cm, phương tiện phải dồn hết sang lề đường.
Đường Nguyễn Trãi ngập dài. Video: Nguyễn Giang
Nước mênh mông đoạn trước trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Nguyễn Giang
Từ đêm qua đường Nguyễn Xiển (Vành đai 3) đoạn qua Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã bắt đầu ngập. Sáng nay, hàng trăm phương tiện khó khăn khi di chuyển qua đây khi nước ngập sâu khoảng nửa mét. Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ.
Mưa trắng trời và ngập đường khiến nhiều người lánh vào gầm cầu cạn. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhiều người phải đi bộ qua quãng ngập. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe máy bị ngập gần hết bánh xe. Ảnh: Phạm Chiểu
Nhiều xe bị chết máy. Ảnh: Phạm Chiểu
Bão Kajiki xuất hiện trên Biển Đông ngày 23/8, mạnh dần lên cấp 14 khi hướng vào bờ. Chiều 25/8, bão đổ bộ Thanh Hóa - Nghệ An với gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14, gây mưa lớn diện rộng ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.
Tại Hà Nội, từ đêm 25 đến sáng 26/8, mưa dồn dập khiến lượng mưa nhiều nơi vượt 150-200 mm; riêng Thường Tín đạt hơn 160 mm chỉ trong 8 giờ. Hệ quả là hàng loạt tuyến phố nội thành như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Minh Khai, Nguyễn Xiển... ngập sâu, hàng trăm ôtô, xe máy chết máy giữa dòng nước.
Sáng 26/8, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất Lào, nhưng hoàn lưu tiếp tục duy trì mưa lớn cho miền Bắc, trong đó Hà Nội là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Theo dự báo, năm 2025, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 8-11 cơn bão, áp thấp nhiệt đới (trong đó có 3-5 cơn đổ bộ vào đất liền),...
