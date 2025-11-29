Hàng không Việt ứng phó ra sao với việc gấp rút cập nhật phần mềm máy bay Airbus trước 7h sáng mai?

Liên quan đến khuyến nghị cập nhật phần mềm hoặc thay thế thiết bị từ nhà sản xuất Airbus và Chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp của Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu, các hãng hàng không Việt Nam cho biết, đang nỗ lực để hoàn tất, giảm tối đa việc ảnh hưởng đến khai thác và hành khách.

Theo đó, Vietnam Airlines cho hay, hãng đã nhận được yêu cầu và hướng dẫn từ nhà sản xuất máy bay Airbus và Cục Hàng không Việt Nam về việc cập nhật phần mềm đối với các máy bay Airbus A320 và A321.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietnam Airlines đã kiểm tra và triển khai kế hoạch cập nhật tại các cơ sở kỹ thuật ở Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hãng hiện có đầy đủ công cụ, hướng dẫn và phần mềm cập nhật do Airbus cung cấp; công tác đã được tiến hành ngay từ đêm qua, rạng sáng 29/11. Thời gian thực hiện dự kiến trung bình khoảng một giờ cho mỗi tàu bay.

Một máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines nằm trong khuyến cáo phải cập nhật phần mềm trước 7h sáng mai 30-11

Vietnam Airlines khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ việc cập nhật trước thời hạn nêu trên và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu an toàn của Cục Hàng không Việt Nam và Airbus. Hoạt động khai thác của Vietnam Airlines Group trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường và không bị ảnh hưởng.

Còn Vietjet Air cũng thông tin, hãng đã kích hoạt phương án kỹ thuật, huy động các đội ngũ bảo dưỡng tại các cơ sở kỹ thuật của hãng ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và các cơ sở ở nước ngoài để triển khai cập nhật.

Tính đến sáng ngày 29/11/2025, Vietjet đã hoàn thành cập nhật 45/69 tàu bay nằm trong danh sách bị ảnh hưởng. Hãng đang tiếp tục tăng tốc thực hiện để bảo đảm toàn bộ đội bay đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn quy định của cơ quan chức năng và Airbus.

Hãng hàng không khẳng định hoạt động khai thác trong ngày 29/11 và từ ngày 30/11 diễn ra bình thường, không ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của hành khách.

Còn Bamboo Airways thông tin, tất cả các máy bay A320/A321 hiện Bamboo Airways đang khai thác không nằm trong số các máy bay bị ảnh hưởng. Do đó, các chuyến bay của Hãng vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch.

Bamboo Airways đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cập nhật từ Cục Hàng không Việt Nam và nhà sản xuất máy bay Airbus, đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác.

Các hãng hàng không đều khẳng định, đặt an toàn lên hàng đầu và trên hết, cùng với đó cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời mọi yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm hoạt động khai thác ổn định, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, tại thời điểm 5h30 ngày 29/11/2025), số lượng tàu bay bị ảnh hưởng là 81/169 tàu bay A320/A321.