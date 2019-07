Hải Phòng, Quảng Ninh “căng mình” ứng phó với bão số 2

Thái Bình chủ động ứng phó bão số 2 Trước diễn biến của cơn bão số 2, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi từ 8 giờ ngày 3-7; kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh, trú an toàn; tổ chức lực lượng hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu, tránh trú trước khi bão đổ bộ. Cùng với đó, di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản, các hộ dân sinh sống ven sông, ven biển, số ngư dân trên các phương tiện đánh bắt đã neo đậu trên địa bàn vào nơi an toàn; chỉ đạo chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, bến cảng, nhà xưởng, xí nghiệp... đảm bảo an toàn trong bão. Phòng Cảnh sát giao thông huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện để giải tỏa giao thông đề phòng khi bão vào làm đổ cây cối gây nguy hiểm. Theo thống kê, đến sáng 3-7, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có hơn 1000 phương tiện vào nơi tránh trú bão an toàn tại các bến bãi. Số tàu thuyền của ngư dân Thái Bình neo đậu ở các tỉnh là 95 phương tiện/467 người. Trong đó tất cả đều đã liên lạc được với gia đình và không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm... Để ứng phó bão số 2, Công an tỉnh Thái Bình đã thành lập trung tâm chỉ huy trực 24/24 giờ, theo dõi cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình bão, kịp thời thông báo, cảnh báo, báo động và đề xuất xử lý các tình huống phức tạp các sự cố xảy ra, đồng thời điều động lực lượng, phương tiện ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Bắt đầu từ chiều ngày 3-7, Công an tỉnh đã trực chiến theo quy định, trong đó huy động lực lượng cảnh sát cơ động với trên 50 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng đợi lệnh, lên đường làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Tăng cường quân số cho lực lượng Cảnh sát giao thông, các huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải. Phòng Cảnh sát giao thông huy động cán bộ, chiến sĩ và phương tiện như xe cẩu, cưa điện để giải tỏa giao thông đề phòng khi bão vào làm đổ cây cối gây ách tắc giao thông; tăng cường tuần tra liên tục trên các tuyến sông, nghiêm cấm các đò ngang hoạt động trước khi bão vào, cấm tàu thuyền neo đậu tại các cửa sông và khu vực cầu cống. Tàu, thuyền của huyện Tiền Hải (Thái Bình) đã neo đậu an toàn. Công an các đơn vị, huyện, thành phố đã bố trí các tổ thường trực tại các điểm xung yếu, bố trí đầu xe gồm chở quân, xe tải, bán tải phục vụ di dân, xe cứu thương, xe cứu hộ. Tổ chức đủ trang thiết bị phục vụ cứu hộ, cứu nạn, áo phao, đèn cứu hộ, đèn pin đặc chủng, máy phát điện, nhà bạt cùng cơ số thuốc, lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn… Hiện tại, công an các huyện, thành phố đã bố trí đủ lực lượng, phương tiện, lên phương án cụ thể cho công tác bảo đảm an ninh trật tự, tổ chức di dân tại những vùng nguy hiểm trước khi bão vào bờ. L.C