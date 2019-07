Bão số 2 di chuyển nhanh hướng vào Quảng Ninh-Nam Định, nhiều tỉnh cấm biển

Thứ Tư, ngày 03/07/2019 12:02 PM (GMT+7)

Bão số 2 vẫn đang di chuyển về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, nhiều tỉnh đang bắt đầu cấm biển, chủ động phòng chống bão.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 – Mun. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2 – Mun, ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7 (15m/s), giật cấp 8 (19m/s); ở trạm Cô Tô có gió giật mạnh cấp 7. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to 50-100mm/12 giờ.

Hồi 10 giờ sáng nay (3/7), tâm bão số 2 đang ở trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 180km, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Nam Định khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh lên.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 10 giờ ngày 4/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ đêm nay (3/7) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, từ gần sáng đến trưa mai (4/7) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Trong ngày và đêm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Từ ngày mai (4/7), mưa giảm nhanh.

Từ nay cho đến chiều mai (4/7), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ). Từ đêm mai mưa giảm ở Nghệ An và Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Từ đêm nay đến sáng 5/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Khu vực Hà Nội từ chiều nay (3/7) có mưa, đêm nay và ngày mai (4/7) có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các địa phương bắt đầu cấm biển

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, tính đến 6 giờ ngày 3/7 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 50 nghìn tàu cá, gần 500 tàu du lịch, gần 200 tàu vận tải, 5 tàu nước ngoài, gần 9 nghìn lồng, bè, lều, chòi canh biết vị trí và hướng di chuyển của cơn bão để có phương án tránh trú và neo đậu tàu, thuyền an toàn.

Theo Vụ Quản lý đê điều, thực tế từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh tồn tại 43 vị trí đê điều xung yếu, cần quan tâm; trong đó có 27 đoạn đê (dài 43,83 km) và 16 cống dưới đê xung yếu. Các công trình đang thi công dở dang gồm 2 cống và 4 đoạn đê nâng cấp và cứng hóa mặt đê.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng, tỉnh Quảng Ninh đã tạm dừng cấp phép đối với tàu du lịch và tàu ra các tuyến đảo từ 11h sáng nay (3/7); riêng tàu ra đảo Cô Tô đã tạm dừng cấp phép từ 6h sáng 3/7. Dự kiến, tới 19 giờ ngày 3/7, Quảng Ninh sẽ hoàn thành di dời dân khu vực lồng bè vào nơi an toàn; triển khai phương án chống ngập úng đô thị.

Theo thông tin từ huyện Cô Tô, trên đảo đang có 1.640 khách du lịch, trong đó có 4 khách nước ngoài. Dù đã được thông báo về việc ảnh hưởng của bão số 2 và tạm dừng cấp phép tàu vào bờ từ ngày 2/7, tuy nhiên số du khách này vẫn ở lại đảo. UBND huyện Cô Tô đã thông báo đến các nhà hàng, khách sạn tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho số du khách trên đảo.

Tỉnh Thái Bình đã cấm biển trước 8 giờ sáng nay (3/7), đồng thời đang triển khai phương án chống ngập úng đô thị.

Thành phố Hải Phòng dự kiến trưa 3/7 sẽ đưa tàu thuyền vào bờ, lồng bè đã được chằng chống đưa vào khu neo đậu; triển khai phương án chống ngập úng đô thị.

Tỉnh Nam Định di dời dân khỏi khu vực lồng bè vào 17 giờ ngày 3/7. Các địa phương khác tiếp tục triển khai phương án chống ngập úng đô thị, dự kiến cấm biển vào trưa 3/7.