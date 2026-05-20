Nguyên Bí thư Bắc Giang Bùi Văn Hải 'vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng'

Chiều 20/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo kỳ họp thứ 6, cho biết đã xem xét báo cáo đề nghị kỷ luật đảng viên vi phạm tại đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ông cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, "gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật".

Ông Bùi Văn Hải tại kỳ họp năm 2018. Ảnh: Báo Bắc Giang

Các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của các cá nhân nêu trên "gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật".

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.

Ông Bùi Văn Hải bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật.

Ông Bùi Văn Hải 66 tuổi, quê Bắc Ninh, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12; trình độ thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Tâm lý giáo dục. Ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang từ 2015 đến 2020.