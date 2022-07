Hà Nội thu hơn 270 tỉ đồng nợ BHXH sau thanh tra

Đến hết tháng 6-2022, số tiền nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội là hơn 5.100 tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp xử lý các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài.

BHXH TP Hà Nội vừa cho biết số đơn vị nợ BHXH trên địa bàn vẫn còn cao, số tiền nợ lớn, đến hết tháng 6-2022, số tiền nợ bảo hiểm của các doanh nghiệp là hơn 5.100 tỉ đồng.

Đáng chú ý, số nợ trên 12 tháng chiếm tỉ trọng lớn, chiếm 33,73% cơ cấu nợ BHXH tại Hà Nội. Do đó, những tháng cuối năm nay, cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các bên liên quan thực hiện các đợt cao điểm thanh tra , kiểm tra, thu hồi nợ đọng. Cùng với thanh tra, đơn vị này sẽ tổ chức tuyên truyền, đối thoại để các đơn vị sử dụng lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH.

Các đơn vị sử dụng lao động ký biên bản công bố Quyết định thanh tra- Ảnh: BHXH Hà Nội

Theo ông Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội, chính sách BHXH, BHYT, BH tự nguyện do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục đích lợi nhuận, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, nhất là khi không may bị ốm đau, bệnh tật, gặp tai nạn, rủi ro hoặc lúc tuổi già... Do vậy, những doanh nghiệp không đóng bảo hiểm, trốn đóng bảo hiểm, nợ đọng BHXH kéo dài, chây ỳ đóng bảo hiểm là đi ngược lại chủ trương của Nhà nước.

Hiện BHXH TP Hà Nội đã và đang phối hợp với các bên liên quan như: thuế, Công an, Lao động - Thương binh và xã hội, Liên đoàn lao động và UBND các quận, huyện cùng vào cuộc xử lý các doanh nghiệp nợ bảo hiểm.

"Đối với những doanh nghiệp cố tình chây ỳ, trốn đóng bảo hiểm, BHXH thành phố sẽ tổng hợp hồ sơ khởi kiện ra tòa và cao nữa là có thể xử lý hình sự đối với những doanh nghiệp, vi phạm pháp luật về bảo hiểm. Riêng năm 2021, BHXH TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ 4 doanh nghiệp cố tình trốn đóng BHXH sang Công an Hà Nội đề nghị xử lý theo quy định Luật Hình sự 2015"- đại diện BHXH Hà Nội thông tin.

Cũng theo BHXH TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm, BHXH TP Hà Nội đã tiến hành hơn 3.000 cuộc thanh tra, nhằm thu hồi nợ đọng BHXH. Kết quả, BHXH thành phố đã thu được hơn 270 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm, đạt khoảng 47% tổng số nợ tại các đơn vị đã thanh tra. Sau thanh tra, đã có doanh nghiệp đã khắc phục 100% số tiền nợ bảo hiểm.

