Tin tức 24h: Số người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần tăng đột biến

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 20:00 PM (GMT+7)

Số người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần tăng đột biến; Fansipan xuất hiện đợt sương muối đầu tiên của mùa đông 2021... là những tin nóng nhất 24h qua.

Số người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần tăng đột biến

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2021, cả nước có hơn 700.000 người rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Đỗ Ngọc Thọ, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam cho biết, số lượng người lao động (NLĐ) hưởng BHXH 1 lần trong thời gian qua tập trung chủ yếu ở đối tượng đóng BHXH do người sử dụng lao động quyết định (ngoài Nhà nước) với 90,74%, sau đó là đối tượng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định với 8,04% và thấp nhất là đối tượng tự nguyện chiếm 1,22%.

Ông Thọ cho rằng, điều kiện hưởng BHXH một lần khá dễ dàng, mức hưởng hấp dẫn hơn trước đối với thời gian đóng BHXH từ năm 2014 trở đi và rất có lợi so với mức đóng góp của bản thân NLĐ. Ngoài ra, quy định điều kiện về thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu quá dài, dẫn đến giảm nỗ lực tiếp tục tham gia BHXH của một bộ phận lớn NLĐ.

Nếu rút BHXH một lần, NLĐ mất các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, là 3 chế độ ngắn hạn được hưởng ngay trong quá trình lao động. Và đương nhiên khi về hưu, NLĐ không có chế độ hưu trí, tử tuất.

Fansipan xuất hiện đợt sương muối đầu tiên của mùa đông 2021

Sáng 29/11, sương muối đã rơi, phủ trắng trên đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) – nơi cao 3.143m so với mực nước biển.

Sương muối lần đầu tiên hình thành trên đỉnh Fansipan trong mùa đông năm 2021. Ảnh Sa Pa Tất Tần Tật.

Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, giải thích hiện tượng sáng nay xuất hiện trên đỉnh Fansipan là sương muối, không phải băng tuyết. Sương muối hình thành trong điều kiện trời rét khô như sáng nay, trời quang mây khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn. Khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, các hạt nước trong không khí gặp lạnh sẽ ngưng kết lại, và khi rơi xuống sẽ biến thành hạt băng. Tuyết xuất hiện trong điều kiện thời tiết có mưa, độ ẩm cao. Do đó, thời tiết hanh khô sáng nay trên đỉnh Fansipan không đủ điều kiện để hình thành tuyết.

Sáng 30/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống gây rét diện rộng cho các tỉnh Bắc Bộ. Trời rét sâu về đêm và sáng sớm.

Viện kiểm sát đề nghị công ty Nhật Cường nộp 221 tỉ bồi thường, sung quỹ nhà nước

Sáng 29/11, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29-11.

Phiên tòa phúc thẩm được mở do 11 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền phạt khắc phục hậu quả.

Theo VKS, toàn bộ khoản tiền 221 tỉ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu (do Bùi Quang Huy cầm đầu – PV) được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của công ty. Các bị cáo tại Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, VKS đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm theo hướng buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đồng thời, VKS đề nghị không buộc các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường phải liên đới nộp lại khoản tiền 221 tỉ đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Thanh niên tấn công báo điện tử VOV từng điều hành diễn đàn hacker lớn nhất Việt Nam

Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV vào ngày 15/6. Toàn bộ hành vi do Mẫn thực hiện tại nhà (ở huyện Tiên Phước), đến thời điểm này chưa rõ động cơ, mục đích của việc tấn công báo điện tử VOV. Hiện Mẫn đang bị Công an tỉnh Quảng Nam tạm giam, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Huỳnh Phước Mẫn (ảnh nhỏ, bị bắt vào năm 2014) và căn nhà Mẫn đang sinh sống.

Khoảng 10 năm trước, Mẫn là người thành lập và đứng đầu điều hành diễn đàn có tên vietexpert.info, thuê máy chủ ở Mỹ. Khi mạng lưới của vietexpert.info “phủ sóng” trên phạm vi toàn quốc, Mẫn với vai trò điều hành đã tạo điều kiện cho hàng chục người khác quản trị mạng ở nhiều địa phương khác nhau. Thời điểm còn hoạt động, vietexpert.info được xem là một trong những diễn đàn lớn nhất của các hacker tại Việt Nam.

Tháng 1/2014, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đồng loạt bắt giữ Mẫn cùng nhiều người khác tại TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Diễn đàn vietexpert.info do Mẫn cầm đầu cũng bị đánh sập từ đó...

Học sinh TPHCM ở Hà Nội có thể được đến trường từ 6/12

Ngày 29/11, Bộ Y tế công bố 13.758 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.218.886 ca, trong đó có 971.907 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, học sinh THPT ở khu vực dịch cấp độ 1 và 2, trong 14 ngày (tính đến 30/11) không có ca mắc COVID-19 cộng đồng, có thể được đến trường từ 6/12.

Tại Thanh Hóa, chiều nay 11 bệnh nhân bị phản ứng sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại huyện Nông Cống vào ngày 23/11 đã được xuất viện.

Tại Vĩnh Phúc, các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc tạm dừng 100% các hoạt động chưa cần thiết, kiểm soát các nguy cơ, tăng xét nghiệm tầm soát theo hướng xã hội hóa, đặc biệt tại hai huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường.

Tại Bắc Giang, Hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của bệnh nhân C.M.T sau tiêm vắc- xin là: Phản vệ độ 4 do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vắc-xin phòng COVID- 19 (Pfizer). Loại trừ nguyên nhân do chất lượng vắc-xin, thực hành tiêm chủng.

