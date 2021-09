Hà Nội nới lỏng 19 quận, huyện, thị xã: Công an gặp khó khăn trong cơ chế kiểm soát

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 20:38 PM (GMT+7)

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Đạị tá Nguyễn Hồng Ky, thành phố nới lỏng giãn cách từ ngày 16/9 với 19 quận, huyện, thị xã khiến đơn vị gặp khó khăn trong cơ chế kiểm soát lượng người và phương tiện ra đường.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 23:05 17/09/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm nay TỔNG +11.506 663.232 16.602 212 1 TP.HCM +5.972 326.795 12.803 166 2 Bình Dương +4.013 173.086 1.552 28 3 Đồng Nai +345 38.081 422 0 4 Long An +273 29.843 361 2 5 Kiên Giang +180 3.929 31 0 6 Tiền Giang +118 12.760 344 2 7 Tây Ninh +114 6.998 114 2 8 An Giang +106 3.091 32 0 9 Quảng Ngãi +52 1.073 0 0 10 Cần Thơ +50 5.016 89 1 11 Quảng Bình +37 1.387 1 0 12 Đồng Tháp +35 8.036 248 4 13 Khánh Hòa +35 7.458 96 1 14 Bình Phước +21 1.091 6 0 15 Bình Thuận +18 2.944 45 1 16 Hà Nội +15 4.118 53 0 17 Bạc Liêu +14 331 0 0 18 Ninh Thuận +13 795 8 0 19 Bà Rịa - Vũng Tàu +12 3.974 40 1 20 Quảng Trị +12 150 1 0 21 Hậu Giang +11 481 2 0 22 Phú Yên +10 2.927 34 0 23 Bình Định +9 985 11 1 24 Nghệ An +9 1.802 13 0 25 Đà Nẵng +8 4.854 61 2 26 Sóc Trăng +6 1.015 24 0 27 Cà Mau +3 271 4 1 28 Vĩnh Long +3 2.132 58 0 29 Thanh Hóa +3 419 2 0 30 Thừa Thiên Huế +3 790 11 0 31 Lâm Đồng +3 272 0 0 32 Gia Lai +1 535 2 0 33 Bến Tre +1 1.857 67 0 34 Quảng Nam +1 586 5 0 35 Hải Dương 0 167 1 0 36 Điện Biên 0 61 0 0 37 Phú Thọ 0 22 0 0 38 Hải Phòng 0 27 0 0 39 Nam Định 0 52 1 0 40 Hà Giang 0 28 0 0 41 Bắc Kạn 0 5 0 0 42 Quảng Ninh 0 9 0 0 43 Yên Bái 0 3 0 0 44 Hà Nam 0 77 0 0 45 Lai Châu 0 1 0 0 46 Hòa Bình 0 16 0 0 47 Tuyên Quang 0 2 0 0 48 Thái Nguyên 0 15 0 0 49 Bắc Giang 0 5.822 14 0 50 Hưng Yên 0 293 1 0 51 Bắc Ninh 0 1.892 14 0 52 Trà Vinh 0 1.433 16 0 53 Sơn La 0 251 0 0 54 Đắk Nông 0 496 0 0 55 Đắk Lắk 0 1.502 7 0 56 Hà Tĩnh 0 446 4 0 57 Ninh Bình 0 79 0 0 58 Lào Cai 0 103 0 0 59 Kon Tum 0 27 0 0 60 Lạng Sơn 0 212 1 0 61 Thái Bình 0 76 0 0 62 Vĩnh Phúc 0 233 3 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 17/09/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 33.087.984 Số mũi tiêm hôm qua 712.517

Phiên họp Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội chiều 16/9.

Chiều 16/9, báo cáo tại phiên họp Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Đạị tá Nguyễn Hồng Ky cho biết, thành phố nới lỏng giãn cách từ ngày 16/9 với 19 quận, huyện, thị xã khiến đơn vị gặp khó khăn trong cơ chế kiểm soát lượng người và phương tiện ra đường.

Do đó, đại tá Ky đề xuất UBND TP cho phép tiếp tục triển khai công tác cấp giấy đi đường theo các nhóm được phê duyệt. Việc nới lỏng giãn cách dẫn đến vùng 1, vùng 2 và vùng 3 áp dụng cơ chế kiểm soát gặp khó khăn. Đề nghị UBND TP có quy định rõ để làm căn cứ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện di chuyển từng vùng và liên vùng như thế nào cho hiệu quả sau khi nới lỏng hoạt động.

Đồng tình với các kiến nghị của Công an TP, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất việc Công an vẫn tiếp tục cấp giấy đi đường, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để quản lý theo dữ liệu dân cư, hoàn thiện phần mềm quản lý công dân để kiểm soát hiệu quả.

Kết luận tại phiên họp Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết đến nay, thành phố đã xét nghiệm được 85% số người theo kế hoạch, việc tiêm vắc xin đạt 93,18%. Những người còn lại chưa được tiêm vắc xin là nằm trong đối tượng chống chỉ định, người già có bệnh nền sức khỏe yếu, không đủ điều kiện tiêm chủng.

Bên cạnh đó, ông Quyền cũng nêu ví dụ ở huyện Thanh Oai, có cụ 106 tuổi cũng đi tiêm vắc xin và cho rằng đây là minh chứng sự đồng thuận của nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã họp bàn rất cụ thể để chỉ đạo rõ việc trong giai đoạn hiện nay và sau ngày 21/9, thành phố cần có biện pháp, giải pháp gì để tiếp tục khống chế dịch bệnh tốt, nới lỏng từng bước. Thực tế, dịch bệnh của Thủ đô những ngày qua đang có số ca nhiễm mới giảm mạnh, thành phố đang tiến tới khống chế hiệu quả dịch COVID-19.

Theo ông Quyền, Hà Nội đã giãn cách lần thứ tư. Doanh nghiệp và người dân đều đã mệt mỏi và mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Thành phố cũng phải đối mặt với nhiều khó khan, từ đó, lãnh đạo TP đã có chủ trương sẽ kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, các tiểu ban để giảm đầu mối. Đặc biệt, sẽ có tiểu ban mới về việc phục hồi sản xuất, kinh doanh, tiểu ban này sẽ nhanh chóng có kế hoạch cụ thể nhất.

Ông Quyền nhắc lại ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo nới lỏng ở 19 địa bàn trong trạng thái bình thường mới. Tiếp thu các phản ánh từ cơ sở, thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn nữa để thực hiện việc này. Thường trực Thành ủy có chỉ đạo điều chỉnh các biện pháp theo hướng, sẽ không triển khai 3 vùng như hiện nay. Việc phong tỏa phải bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố sẽ không phong tỏa quy mô lớn, chỉ thực hiện quy mô hẹp nhất ở các điểm phong tỏa để kiện để kiểm soát tốt dịch bệnh, nhưng vẫn tạo điều kiện tối đa đảm bảo hoạt động phục hồi kinh doanh, đời sống nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã giao Ban cán sự Đảng UBND TP rà soát, có phương án cụ thể báo cáo vào thứ hai tuần tới để có phương pháp, giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả nhất sau ngày 21/9.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-noi-long-19-quan-huyen-thi-xa-cong-an-gap-kho-khan-trong-co-che-kiem-so...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-noi-long-19-quan-huyen-thi-xa-cong-an-gap-kho-khan-trong-co-che-kiem-soat-50202116920393162.htm