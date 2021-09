Hà Nội đồng loạt dỡ chốt trực, dừng kiểm tra giấy đi đường ở "vùng xanh"

Thứ Năm, ngày 16/09/2021 17:58 PM (GMT+7)

Chiều 16/9, 39 chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 của Công an TP Hà Nội đồng loạt tháo dỡ, dừng kiểm tra giấy đi đường trong "vùng xanh".

Chiều 16/9, Công an TP Hà Nội chỉ đạo tiến hành tháo dỡ tại 39 chốt kiểm soát trên các trục đường chính ra, vào các quận, huyện, dừng kiểm tra giấy đi đường trong vùng xanh.

Theo thông tin của Báo Giao thông, chỉ còn 21 chốt kiểm soát của công an các quận, huyện duy trì hoạt động để giám sát người ra, vào các "vùng đỏ".

Người dân giúp lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu - QL32 (chốt Cầu Diễn)

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, bắt đầu từ 14h30, lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt kiểm soát trên đường Hồ Tùng Mậu - QL32 (chốt Cầu Diễn), thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Một số người dân khu vực đã ra giúp các tổ công tác tháo dỡ chốt. Anh Nguyễn Đình Quyết (người dân gần đó) cho biết, rất vui mừng vì khu vực được coi là "vùng xanh", chốt kiểm dịch được dỡ bỏ, người dân được đi lại thuận tiện. Dịch bệnh được kiểm soát chúng tôi phấn khởi lắm.

16h15 ngày 16/9, những cán bộ công an, dân phòng cuối cùng của chốt kiểm soát cầu Nhật Tân đã thu dọn đồ đạc rút về sau nhiều ngày chốt trực

Chốt trực chân cầu Nhật Tân cũng bắt đầu dỡ bỏ từ 15h ngày 16/9. Tới khoảng 16h15 cùng ngày, PV Báo Giao thông ghi nhận, các hàng rào barie đã được xếp gọn ven đường, bạt che được tháo dỡ. Những cán bộ công an, dân phòng cuối cùng của chốt kiểm soát cầu Nhật Tân đã thu dọn đồ đạc rút về sau nhiều ngày chốt trực.

Các chốt trực ở cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy sang Gia Lâm, Đông Anh, cầu Thăng Long, Đại lộ Thăng Long... cũng đồng loạt được tháo dỡ vào chiều nay.

Một cán bộ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, các chốt trực được rút theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội. Hiện chỉ còn lực lượng công an quận, huyện chốt trực tại các tuyến đường vào "vùng đỏ".

Được biết, chiều nay, Hà Nội sẽ họp và thảo luận chi tiết về các biện pháp nới lỏng sau ngày 15/9 và ngày 21/9. Các phương án sẽ đưa ra trên đặc thù dân cư, tình hình dịch bệnh của từng địa bàn, rồi từ đó thành phố mới có hướng dẫn để các địa phương căn cứ triển khai.

Sáng 16/9, Phó chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, từ hôm nay, việc kiểm tra, kiểm soát giấy đi đường sẽ được điều chỉnh theo hướng thuận tiện hơn cho người dân.

Theo đó, người dân khi di chuyển trong các khu vực "vùng xanh" (19 quận, huyện, thị xã trong trạng thái bình thường mới, không có ca nhiễm cộng đồng từ ngày 6/9 đến nay theo đánh giá của Sở Y tế) sẽ không phải xuất trình giấy đi đường.

Tuy nhiên, ở "vùng đỏ", người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường. Người dân ở "vùng đỏ" có thể đi xuyên "vùng xanh" nhưng phải có giấy đi đường theo quy định.

