Hà Nội: Cửa hàng ăn uống trong nhà phải giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 10:41 AM (GMT+7)

Hà Nội ra văn bản hoả tốc về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 11:51 11/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc11/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Ngày 11/5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ra văn bản hoả tốc về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.

Cụ thể, ông Ngọc Anh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn và nhân dân Thủ đô tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11 của UBND TP.

Thực hiện giãn cách, phong tỏa khi cần thiết theo hướng dẫn của ngành y tế, không cực đoan, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội. Người đứng đầu các cấp phải vào cuộc với tinh thần cao nhất, mỗi quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ, là 1 thành viên của pháo đài để thực hiện phòng chống dịch.

Cửa hàng ăn uống trong nhà phải giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m và phải có tấm kính ngăn

Tiếp tục thực hiện tốt phương châm, phát hiện kịp thời, thần tốc truy vết, tăng cường xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch triệt để, thực hiện tốt thông điệp 5K, huy động cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng vào cuộc, chung tay phòng chống dịch trên tinh thần 4 tại chỗ và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo để chỉ đạo kịp thời. Làm chủ trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian sớm nhất; tuyệt đối không để sót, không bỏ lọt F1, F2 và các ca nghi ngờ.

Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, trường hợp thực sự cấp thiết do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và các biện pháp: Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn.

Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm phục vụ công tác bầu cử, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch. Người đứng đầu các cấp, các đơn vị, cơ sở chịu trách nhiệm trước Thành phố nếu để xảy ra vi phạm.

Các cửa hàng ăn, uống trong nhà phải đảm bảo giãn cách chỗ ngồi tối thiểu 2m. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh các bệnh viện chỉ được bán hàng mang về. Riêng khu vực xung quanh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và các bệnh viện khi xuất hiện ổ dịch: Tạm dừng hoạt động các dịch vụ kinh doanh ăn uống, cửa hàng tạp hóa, đóng cửa các khu nhà trọ (phạm vi khu vực, thời gian dừng các hoạt động do Ban chỉ đạo các quận, huyện chủ động quyết định dựa trên tình hình thực tế của địa bàn).

Siết chặt toàn bộ quy trình phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh và các hoạt động tại khu vực xung quanh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch. Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về Bệnh viện an toàn và Phòng khám an toàn theo quy đúng định của Bộ Y tế. Một bệnh nhân nặng chỉ cho phép 1 người chăm sóc, không thăm bệnh nhân tại các bệnh viện trên địa bàn. Tăng cường công tác khám chữa bệnh từ xa và tăng cường khám điều trị ngoại trú, hạn chế tiếp nhận điều trị nội trú nếu ko cần thiết.

Trên cơ sở tình hình dịch bệnh cụ thể tại địa phương như số ca mắc, khả năng lây lan, đặc điểm cụ thể tại nơi xuất hiện ca bệnh… Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện, thị xã quyết định việc phong tỏa theo quy mô thôn, xóm, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, nhà chung cư cao tầng… theo phương châm phong tỏa hẹp nhưng kiểm soát quản lý chặt.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-cua-hang-an-uong-trong-nha-phai-gian-cach-cho-ngoi-toi-thieu-2m-5020211...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-cua-hang-an-uong-trong-nha-phai-gian-cach-cho-ngoi-toi-thieu-2m-50202111510425455.htm