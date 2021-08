Ông Phan Văn Mãi: TP.HCM sẽ phải giãn cách thêm 1 tháng

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 09:49 AM (GMT+7)

TP.HCM sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng để từng bước đưa TP.HCM trở về trạng thái bình thường mới.

Ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi đã cho biết như trên tại Lễ phát động "Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19" và ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn do dịch COVID-19", sáng 15-8.

Ông nói, hiện nay tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm của TP vẫn còn cao, hệ thống điều trị quá tải, công tác tiếp nhận điều trị có lúc có nơi chưa đáp ứng kịp, tỉ lệ tử vong chưa giảm.

Cùng đó, các tỉnh xung quanh TP có số ca nhiễm mới tăng nhanh những ngày gần đây.

Ông cho rằng, nguy cơ tái bùng phát mạnh hơn, khốc liệt hơn nếu mất cảnh giác, chủ quan.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, việc kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15-9 như nghị quyết 86 của Chính phủ đặt ra cho TP.HCM nhiều thách thức, nhưng đây cũng là mong muốn chung của cả TP.

Vì vậy, TP sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng, chống dịch, đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Theo ông, TP.HCM sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để tập trung khống chế nguồn lây nhiễm, đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất, đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế. Ông cho rằng, chỉ bằng cách đó mới có thể từng bước đưa TP trở về trạng thái bình thường.

Để khống chế được dịch bệnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Phan Văn Mãi kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào TP tiếp tục đồng lòng, chung sức và phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng, chống dịch.

Trách nhiệm đầu tiên quan trọng nhất là người dân phải chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách; chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và luôn tuân thủ thực hiện 5K. Đối với bà con trong khu cách ly, khu phong tỏa tiếp tục thực hiện triệt để người cách ly với người, nhà cách ly với nhà.

“Điều này tưởng như đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, chỉ có ý thức và sự tự giác của mọi người sẽ quyết định dịch không lây lan trong cộng đồng”- ông Phan Văn Mãi nói.

Cũng theo ông, trong những ngày tiếp tục giãn cách sắp tới, đồng bào TP nói chung, bà con lao động nghèo nói riêng sẽ phải chịu nhiều thiếu thốn, khó khăn thêm nữa.

TP sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo đảm cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hằng ngày của nhân dân; đồng thời phát động phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân” và huy động tất cả những gì có thể từ nguồn ngân sách nhà nước, các nguồn lực xã hội.

Sớm triển khai các gói an sinh để người nghèo, người già neo đơn, lao động tự do, mất việc làm và tất cả những người khó khăn có cuộc sống bảo đảm cơ bản cho đến khi TP chuyển sang trạng thái bình thường mới, trong đó có việc đưa vào hoạt động Trung tâm An sinh xã hội TP.

TP sẽ tập trung điều trị, giảm tỉ lệ tử vong, rà soát, mở rộng các bệnh viện dã chiến, điều chỉnh hệ thống 5 tầng điều trị phù hợp, khoa học, trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị để kịp thời cấp cứu bệnh nhân trở nặng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, điều trị.

Xây dựng mạng lưới tình nguyện viên chăm sóc, tư vấn F0 tại nhà với sự tham gia của mạng lưới Thầy thuốc đồng hành của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các tình nguyện viên trong cả nước. TP cũng nỗ lực hết sức để bảo đảm yêu cầu tiêm chủng vắc xin cho nhân dân.

Việc bảo đảm tỉ lệ tiêm chủng vắc xin có ý nghĩa quyết định chiến lược phòng chống dịch. Theo ông Mãi, mặc dù TP đã chủ động tìm mua vắc xin từ sớm và được Chính phủ chấp thuận nhưng hiện nay vẫn rất khó khăn về nguồn cung.

Vì vậy, cần huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn vắc xin hiện có, tiêm chủng kịp thời các loại vắc xin được Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế cấp phép để mở rộng diện bao phủ vắc xin.

