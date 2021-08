Số ca nhiễm COVID-19 ở TP.HCM giảm 18%, khu phong tỏa giảm mạnh

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 14:26 PM (GMT+7)

Từ nay đến 15-9, TP.HCM tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, kiểm soát được dịch COVID-19.

Sáng 15-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: TTBC

Hơn 70.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM đã xuất viện

Phát biểu tại điểm cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết sau hơn 1 tháng thực hiện Chỉ thị 16, TP đã ghi nhận những kết quả khá tích cực.

Trong đó, TP không xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới và số ca nhiễm đang đi ngang, có xu hướng giảm. Bình quân trong 13 ngày gần đây (từ ngày 2 đến 14-8), TP ghi nhận 3.830 ca nhiễm/ngày, nếu so với 13 ngày liền kề (từ 20-7 đến 1-8) là 4.615 ca nhiễm/ngày thì số ca nhiễm đã giảm 18%.

Ông Phong cũng cho biết TP.HCM đã kết hợp hài hòa giữa Đông y và Tây y để nâng cao hiệu quả điều trị, bình quân mỗi ngày có 2.500 ca được xuất viện và lũy kế đến nay, TP đã xuất viện cho 70.727 bệnh nhân COVID-19.

Về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, ông Phong cho biết TP đã cơ bản thực hiện hiệu quả, nhất là tại các khu phong tỏa. Đến nay, các phương tiện tham gia giao thông đã giảm 75% so với trước khi thực hiện Chỉ thị 16 và tỉ lệ ca nhiễm tại khu phong tỏa chỉ còn 57% (thời điểm đầu tháng 8 tỉ lệ ca nhiễm ở khu phong tỏa là 80%).

Theo ông Phong, mặc dù tình hình dịch bệnh đang đi ngang và có xu hướng giảm, tuy nhiên kết quả này chưa bền vững, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện.

Do vậy, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 86 của Chính phủ, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15-9 với 2 giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 từ ngày 15-8 đến ngày 31-8, TP đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong; Không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị; Mở rộng “vùng xanh”, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với các quận, huyện: Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Phú Nhuận, quận 5, 7 và 11.

Giai đoạn 2 từ ngày 1-9 đến ngày 15-9, TP đặt mục tiêu phấn đấu kiểm soát được tình hình dịch bệnh trước ngày 15-9: Phấn đấu hệ số lây nhiễm Rt ≤ 1; Phấn đấu đến 15-9, số trường hợp tử vong giảm 20%, số trường hợp nặng giảm 20%; số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày; số nhập viện không quá 2.000 người mỗi ngày; đảm bảo hơn 70% dân số (trên 18 tuổi) được tiêm mũi 1 và 15% dân số được tiêm mũi 2.

Tiếp tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó"

Về các giải pháp, ông Phong cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội nghiêm túc, hiệu quả theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, hạn chế tối đa số lượng người dân ra khỏi nơi cư trú và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng được phép ra khỏi nhà. Tại các khu phong tỏa đảm bảo “ngoài chặt, trong chặt” gắn với công tác kiểm tra giám sát; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ “vùng xanh”.

Về xét nghiệm, đối với các khu phong tỏa (các vùng “đỏ”, “cam”) sẽ xét nghiệm để thu gọn phạm vi, biến khu phong tỏa thành điểm phong tỏa. Thực hiện xét nghiệm gộp mẫu test nhanh theo hộ gia đình.

Đối với các vùng “xanh”, “cận xanh”, “vàng”: sẽ xét nghiệm ngẫu nhiên, có trọng điểm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 5 đại diện hộ gia đình.

Đối với khu vực ngoài khu phong tỏa: giám sát, phát hiện sớm những người có triệu chứng nghi ngờ hoặc người có yếu tố nguy cơ: xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc bằng test nhanh (nếu dương tính thì thực hiện tiếp RT-PCR và xử lý như nghi nhiễm).

Về điều trị, ông Phong cho biết TP sẽ tập trung thực hiện hiệu quả 2 trụ cột là chăm sóc F0 tại nhà và điều trị tại bệnh viện. Chăm sóc F0 tại nhà là xét nghiệm tại nhà; “Túi thuốc điều trị” tại nhà; an sinh tại nhà… Còn điều trị tại bệnh viện, TP sẽ điều chỉnh phân tầng điều trị còn 3 tầng; huy động tất cả các bệnh viện công lập, tư nhân tham gia điều trị; nâng cấp, trang bị cho các cơ sở cách ly có chức năng chữa trị của các quận huyện, TP Thủ Đức...

Về vaccine, sẽ tổ chức nhiều điểm tiêm, nhiều hình thức tiêm như tiêm lưu động, tiêm tại nhà, tiêm ban đêm, cấp vaccine và cho doanh nghiệp thuê đơn vị y tế có năng lực để tiêm nhằm mở rộng tỷ lệ bao phủ vắc xin.

Về nhân lực, TP sẽ rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực y tế để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, trong đó tập trung nguồn nhân lực cho lĩnh vực điều trị và tăng cường tập huấn cho đội ngũ bác sĩ về năng lực hồi sức cấp cứu.

Về đảm bảo an sinh xã hội, TP sẽ triển khai hoạt động Trung tâm An sinh và thí điểm các Trung tâm tại quận 5, 7 và 12. Đẩy mạnh việc thành lập các trung tâm, tổ, nhóm hỗ trợ, cứu trợ với hình thức tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp, kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân; chuẩn bị 1 triệu túi an sinh để sẵn sàng hỗ trợ người dân khó khăn.

Về sản xuất, sẽ tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch theo 1 trong 4 phương án.

Tại hội nghị, ông Phong cũng kiến nghị Bộ Y tế sớm hướng dẫn tiêu chí kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM.

