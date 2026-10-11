Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, vinh dự là một trong 9 cá nhân được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Hơn 30 năm gắn bó với Thủ đô

Khởi đầu là cán bộ Công an huyện Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng lần lượt đảm nhiệm các vị trí công tác tại Công an các quận Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm (cũ) và các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội. Năm 2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Mỗi vị trí công tác là một trải nghiệm, giúp Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và hình thành phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, đề cao trách nhiệm cá nhân.

Trải qua nhiều năm tháng ở những địa bàn phức tạp, có những vụ việc để lại dấu ấn khó quên đối với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Đó là những ngày cùng đồng đội vượt qua áp lực, đối diện với khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ. Có những thời điểm, công việc kéo dài nhiều ngày đêm, đòi hỏi sự kiên trì, thận trọng và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Từ thực tiễn công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng luôn đề cao vai trò của tập thể, sự phối hợp giữa các đơn vị và tinh thần tận tụy của cán bộ, chiến sĩ. Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, kết quả công việc phải được nhìn nhận từ những chuyển biến thực chất, từ sự ổn định của địa bàn và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trên cương vị người đứng đầu Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng xác định việc bảo đảm bình yên phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng hình ảnh một Hà Nội văn minh, hiện đại.

Quan điểm ấy được thể hiện qua sự quan tâm của ông đối với những vấn đề dân sinh đang đặt ra cho thành phố, đặc biệt là ùn tắc giao thông và trật tự đô thị. Đây là những vấn đề tồn tại nhiều năm, tác động trực tiếp đến sinh hoạt, đi lại và môi trường sống của người dân.

Công an Hà Nội triển khai dự án xây dựng Trung tâm máy chủ quản lý tập trung và Trung tâm an ninh mạng.

Muốn tạo chuyển biến bền vững phải có sự vào cuộc đồng bộ

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, muốn tạo được chuyển biến bền vững phải có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cùng những giải pháp thường xuyên, lâu dài.

Từ quan điểm đó, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham gia cùng các sở, ngành tháo gỡ những bất cập về giao thông, trật tự đô thị; từng bước xây dựng nếp sống văn minh, tạo sự thông thoáng, an toàn trên các tuyến phố.

Cùng với những giải pháp quản lý đô thị, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt quan tâm. Các hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo, những tiện ích số phục vụ người dân và các giải pháp quản lý thông minh đang từng bước được triển khai, hướng tới nâng cao hiệu quả phục vụ và chất lượng cuộc sống.

Với Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, công nghệ phải được đánh giá bằng hiệu quả thực tế. Đó là khi người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, những bất cập trong đời sống được giải quyết nhanh hơn và công tác quản lý ngày càng công khai, minh bạch.

Trong quá trình thành phố triển khai các dự án phát triển hạ tầng, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng nhấn mạnh vai trò của sự đồng thuận xã hội. Mỗi chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cần được giải thích thấu đáo, thực hiện với tinh thần trách nhiệm, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Lấy hài lòng của người dân là thước đo

Trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, tinh thần phục vụ nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm.

Ông cho rằng, hình ảnh người chiến sĩ công an được xây dựng từ chính thái độ ứng xử, tinh thần trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, hiểu dân, tôn trọng nhân dân, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

“Những gì nhân dân cần thì phải phục vụ cho đến nơi đến chốn và phục vụ đến cùng những quyền lợi, lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đó cũng là yêu cầu ông đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô phải tận tụy trong công việc, chuẩn mực trong ứng xử, chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, tránh để người dân phải chờ đợi hoặc đi lại nhiều lần.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, một Thủ đô bình yên là khi người dân yên tâm sinh sống, trẻ em được đến trường an toàn, doanh nghiệp thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh, du khách cảm thấy thân thiện và tin tưởng khi đến Hà Nội.

Hơn 30 năm công tác, từ những ngày đầu gắn bó với địa bàn cơ sở đến khi đảm nhận trọng trách Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026 là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trong hành trình ấy.