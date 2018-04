Giám đốc công an Đà Nẵng nói gì về thông tin sở hữu biệt thự trăm tỉ của Vũ "nhôm"

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 12:19 PM (GMT+7)

Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông sở hữu biệt thự trăm tỉ do Vũ "nhôm" tặng là không chính xác.

Ngày 20-4, Trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc ông sở hữu biệt thự trăm tỉ do Vũ "nhôm" biếu tặng là hoàn toàn không chính xác.

Hình ảnh biệt thự được nhà báo N. đăng trên facebook cá nhân cho rằng đây là biệt thự do ông Tam sở hữu. Ảnh: Facebook D.H.N

"Đúng là tôi có sở hữu căn biệt thự tại làng biệt thự Euro Village nhưng thông tin cho rằng căn biệt thự này do Vũ "nhôm" tặng tôi là không chính xác" - Đại tá Tam khẳng định.

Trước đó chiều 19-4, trên trang Facebook cá nhân của nhà báo D.H.N, công tác tại một tạp chí có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng đăng thông tin về việc Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sở hữu biệt thự trị giá hàng trăm tỉ. Theo đó, thông tin từ facebook của nhà báo N. biệt thự trăm tỉ này nằm trong làng biệt thự Euro Village (nằm bên bờ sông Hàn, thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và có tin đồn rằng biệt thự này do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm" ) biếu tặng ông Tam.

Ngoài ra, nhà báo N. còn cho hay thông tin mà bà nắm được, ngoài việc sở hữu biệt thự khủng, đại tá Tam cùng vợ là giáo viên và con trai là cán bộ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng đi xe siêu sang.

Nhà báo D.H.N từng bị Công an TP Đà Nẵng cấm xuất cảnh do có đơn tố cáo của ông Phan Văn Anh Vũ. Cụ thể vào 8-2017, trong một lần làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất để đi Myanmar, nhà báo N. được thông báo nằm trong diện cấm xuất cảnh của cơ quan công an.

Sau đó, trong một cuộc họp báo thường kỳ do UBND TP Đà Nẵng tổ chức vào 10-2017, nhà báo N. đã chất vấn về việc bản thân bị công an cấm xuất cảnh. Trả lời vấn đề trên, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng cho biết vào đầu năm 2017, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm đối với công dân N. của ông Phan Văn Anh Vũ.

Cơ quan công an đã thực hiện các bước theo đúng thẩm quyền, đúng quy trình của việc xử lý tin báo tố giác tội phạm và được Viện KSND TP Đà Nẵng giám sát. Quá trình xử lý, điều tra được áp dụng theo Nghị định 176 của Chính phủ, Thông tư 21 của Bộ Công an nên Công an TP Đà Nẵng đã có lệnh cấm xuất cảnh 3 tháng đối với nhà báo H.N.