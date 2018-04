Sai phạm nghìn tỷ thời ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch Đà Nẵng

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 13:00 PM (GMT+7)

Cách đây 5 năm, Thanh tra Chính phủ từng kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời kỳ năm 2003-2011. Giai đoạn này ông Trần Văn Minh làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch TP. Đà Nẵng.

Như Dân Việt thông tin, ngày 17.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2006-2011) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó vào đầu năm 2013, Thanh tra Chính phủ (TTCP) từng công bố kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; đặc biệt là một số dự án đầu tư có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất trong thời kỳ 2003 - 2011. Đây là giai đoạn ông Trần Văn Minh giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (2003-2006), sau đó là Chủ tịch (2006-2011).

Kết luận thanh tra chỉ rõ, từ năm 2003- 2011, TP. Đà Nẵng đã thu hồi, giao đất, cho thuê đất đối với 1.061 công trình, dự án với diện tích hơn 17 nghìn ha. Tổng số tiền sử dụng đất thu được là hơn 25.000 tỷ đồng. Kiểm tra 46 trong tổng số 1061 công trình, TTCP kết luận TP. Đà Nẵng đã giao cho các Ban quản lý dự án và một số Công ty thực hiện chức năng quản lý quỹ đất, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh và xây dựng nhà bán và cho thuê không tuân thủ về các quy định của pháp luật về đất đai, vi phạm các quy định về luật Đất đai năm 2003. Việc làm này gây thất thu ngân sách nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Việc ban hành đấu giá đất tại TP. Đà Nẵng giai đoạn này cũng có nhiều sai phạm. Ngoài ra, tình trạng giao đất không thông qua đấu giá còn phổ biến dẫn đến việc xác định giá thu tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, tạo điều kiện để một số nhà đầu tư đầu cơ, thu lợi.

Điển hình như vụ liên quan đến Vũ “nhôm” ở khu đất phía Nam đường Phạm Văn Đồng. Năm 2006, UBND TP. Đà Nẵng chuyển nhượng cho ông H.H và bà T.T.L.N giá 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, ông H và bà N không triển khai dự án, đã ủy quyền cho Vũ “nhôm” chuyển nhượng cho một trường hợp khác thu chênh lệch hơn 495 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố cũng giao khu đất 29 ha thuộc dự án Sân golf Đa Phước cho Công ty Cổ phần 79 của Vũ "nhôm" thấp hơn giá TP quy định, làm lợi cho công ty này hơn 570 tỉ đồng.

Tổng cộng tất cả sai phạm ở TP. Đà Nẵng thời điểm đó được xác định lên tới hơn 3.400 tỷ đồng. Từ các sai phạm nghiêm trọng nêu trên, năm 2013, TTCP kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thời kỳ năm 2003-2011. Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phải kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật giám đốc bốn sở Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Nội vụ cùng Hội đồng Thẩm định giá đất TP và Chánh Văn phòng UBND, giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất TP…

TTCP cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái, hành vi chuyển nhượng đất trái phép, gây thất thu ngân sách, tập trung vào sáu trường hợp được nêu cụ thể trong kết luận thanh tra. Với những vụ việc này, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải xử lý hình sự.