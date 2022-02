Gặp chủ nhân vườn me kiểng xác lập 23 kỷ lục Việt Nam

Với 23 cây me kiểng cổ, ông Tuấn trồng thành 2 hàng. Mỗi cây, ông đặt tên dựa theo dáng thế và tuổi đời.

Sau nhiều năm sưu tầm me kiểng, ông Nguyễn Hoàng Tuấn (ngụ TP Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp) sở hữu 23 cây me cổ với dáng thế độc, lạ, được xác lập kỷ lục bộ sưu tập me lớn nhất Việt Nam.

Qua lời kể của ông Tuấn, ông làm nghề sửa kiểng từ năm 16 tuổi rồi dần dần được giới chơi kiểng miền Tây biết đến. Qua quá trình sửa kiểng, nhận thấy những cây me cổ tự nhiên khi được chỉnh sửa tàn, chi…thì sẽ có dáng thế đẹp, giá trị được nâng cao gấp nhiều lần nên ông sưu tầm về trồng.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn đến với nghề sửa và sưu tầm cây kiểng từ năm 16 tuổi và được giới chơi cây kiểng miền Tây biết đến là nghệ nhân sửa kiểng cổ có tiếng

Thế là qua gần 20 năm sưu tầm, ông đã sở hữu nhiều cây me cổ. Trong đó, hầu hết là giống me chua, tuổi đời vài trăm năm. Me nổi u nần, thân, cành nhiều đoạn hóa thạch với nhiều kiểu dáng.

Để tạo dáng các cây me cổ thụ có được hình thế tương xứng, bắt mắt thì đòi hỏi kỹ năng của người nghệ nhân, bởi mỗi cây cổ thụ đã có một dáng thế sẵn, người chơi phải làm sao phô ra được cái thiên tạo mà cây đã có từ thân, rễ cho đến lá cây.

Cây me “Song lão trường thọ” được xác lập kỷ lục cây có 2 thân cùng 1 gốc đạt giá trị độc bản tại Việt Nam

Chính những nét độc đáo và thú vị này đã tạo cảm hứng giúp ông Tuấn phải dày công sưu tầm, mặc dù việc vận chuyển những cây cổ thụ nặng hàng tấn đi hàng trăm km thì không hề dễ dàng, và đôi lúc chi phí để vận chuyển còn cao gấp mấy lần chi phí mua cây…

Với 23 cây me kiểng cổ, ông Tuấn trồng thành 2 hàng. Mỗi cây, ông đặt tên dựa theo dáng thế và tuổi đời. Đa số nằm trong các dáng thế kiểng cổ, "quái", như: Song lão trường thọ; thất hiền; nhất trụ kình thiên…

Tham quan vườn me của ông Tuấn với bộ sưu tập 23 cây me cổ “độc nhất vô nhị”

Trong bộ sưu tập me cổ của ông Tuấn, có thể kể đến một số cây đặc biệt như: Tác phẩm "Rừng cây", là cây có dáng 5 thân, thân ngã đến đâu thì rễ lại mọc đến đó, chiều dài thân hơn 5 m, bề hoành gốc hơn 2 m; tác phẩm cây me dáng đá đổ có bề hoành 3,7 m…

Thân và gốc me nổi u nần rất độc, lạ

Hầu hết cây me cổ trong bộ sưu tập đều được đặt tên theo dáng

Ông Tuấn đều đặn chăm sóc các cây me để giữ dáng độc, lạ

Đặc biệt, cây me "Song lão trường thọ" được xác lập kỷ lục cây có 2 thân cùng 1 gốc đạt giá trị độc bản tại Việt Nam. Cây này hơn 200 năm tuổi, chiều cao 4,5 m, bề hoành gốc 4,8 m. Thân và rễ cây nổi lên những u nần, gồ ghề trông rất độc đáo.

