Đường tránh 575 tỷ đồng chi chít vết vá, ‘bẫy’ người đi đường

Chủ Nhật, ngày 20/03/2022 13:05 PM (GMT+7) Chia sẻ

Dù đang trong thời gian bảo hành, tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng, xuống cấp. Nhà thầu khắc phục không theo hồ sơ thiết kế, vết vá nham nhở, vương vãi đá mạt ‘bẫy’ người đi đường.

Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đắk Lắk- chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ (tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ) vừa có công văn yêu cầu nhà thầu là Liên danh Cty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam và Cty TNHH An Nguyên khẩn trương bảo hành, khắc phục các vị trí hư hỏng, xuống cấp (lần 2), hoàn thành trước ngày 26/3/2022. Trước đó (ngày 1/3), Sở GTVT đã có công văn yêu cầu các đơn vị trên khắc phục hư hỏng trong thời gian thực hiện bảo hành.

Mặt đường xuất hiện chi chít vết vá nham nhở

Ngày 15/3, Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk phối hợp Chi Cục quản lý đường bộ III.5 (đơn vị tiếp nhận, quản lý dự án) kiểm tra hiện trường, nhận thấy: Cty TNHH An Nguyên đã chủ động sửa chữa các đoạn do đơn vị thực hiện bằng giải pháp láng nhựa. Tuy nhiên, các vị trí được sửa chữa có hiện tượng chảy nhựa, đá mạt trên đường chưa được vệ sinh có nguy cơ tiềm ẩn gây mất an toàn giao thông.

Mặt khác, các đoạn này sửa chữa, bảo hành không đảm bảo kết cấu theo hồ sơ thiết kế được duyệt, cũng như yêu cầu về chất lượng công trình. Còn các đoạn do Cty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam thực hiện vẫn chưa sửa chữa. Một số đoạn, mặt đường xuất hiện hằn lún vết bánh xe >2,5cm..., gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tuổi thọ kết cấu công trình.

Chủ đầu tư xác định việc khắc phục, sửa chữa của nhà thầu không theo thiết kế đã phê duyệt

Ngày 16/3/2022, Sở GTVT tiếp tục nhận được công văn của Chi Cục quản lý đường bộ III.5 về việc khắc phục hư hỏng trong thời gian thực hiện bảo hành tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ. Do đó, Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk yêu cầu liên danh nhà thầu nói trên khẩn trương triển khai thực hiện sửa chữa, bảo hành các đoạn nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình.

Sở GTVT cũng yêu cầu, khi thực hiện công tác sửa chữa, bảo hành, nhà thầu phải báo cho chủ đầu tư và đơn vị quản lý đường bộ biết để phối hợp kiểm tra, đánh giá công tác sửa chữa, bảo hành công trình.

Đá mạt vương vãi khắp nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ có tổng mức đầu tư gần 575 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Tuyến đường này có chiều dài hơn 26km, đi qua huyện Krông Búk (10km), huyện Cư M'gar (7km) và qua thị xã Buôn Hồ khoảng 9km.

Sau khi hoàn thành, tuyến tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ được đưa vào sử dụng hơn 2 năm trước. Đến tháng 1/2022, công trình được Cục Quản lý đường bộ III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) tiếp nhận, quản lý. Hiện, dự án đang trong thời gian bảo hành.

Nguồn: https://tienphong.vn/duong-tranh-575-ty-dong-chi-chit-vet-va-bay-nguoi-di-duong-post1424324.tpoNguồn: https://tienphong.vn/duong-tranh-575-ty-dong-chi-chit-vet-va-bay-nguoi-di-duong-post1424324.tpo